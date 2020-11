Médine répond à Damien Rieu qui le traite de rappeur islamiste avec des titres anti-laïcité

Au début de ce mois, Médine a dévoilé son nouvel album nommé “Grand Médine” sur lequel le rappeur du Havre a notamment invité pour des featurings le duo Big Flo & Oli, Hatik, les rappeurs Marseillais YL et Soso Maness ainsi que Pirate, Oxmo Puccino, Koba Lad, Rémy et Larry pour le titre événement “Grand Paris 2”.

Médine poursuit actuellement la promotion de ce nouvel opus et s’active sur les réseaux sociaux, il a récemment été interpellé par un tweet de Damien Rieu avec qui le rappeur avait déjà eu un échange tendu au mois d’avril dernier avec le militant politique RN, “Et du coup le sabre on se le plante dans le ventre ?” avait commenté ce dernier en réaction à une photo de l’artiste portant un tee shirt avec l’inscription “Jihad le plus grand combat est contre soi-même” en référence au nom de son second album sorti le 10 janvier 2005 et la légende “LE PLUS GRAND COMBAT EST CONTRE SOI-MÊME”.

“Pour étaler la Rillette ou refaire ton dégradé” avait répondu à l’époque Médine, Damien Rieu vient de relancer les hostilités “Le service public @radiofrance / @mouv continue de faire la promotion-rehabilitation du rappeur islamiste @Medinrecords malgré ses chansons anti-laïcité. Vous assumez @brunola @SibyleVeil ? Visage nauséeux #SamuelPaty #Islamisme” a-t-il commenté sur Twitter en publiant des captures d’écran d’un article de Mouv’ avec le titre “Médine : ‘je me sens beaucoup plus proche de Samuel Paty que de son assassin’ “.

“Fais une cagnotte leetchi dans ta 205 et paye tes amendes et ma promo sur le service public au passage” a répondu Médine avant de publier une copie d’écran d’un ancien Tweet de Damien RIeu dans lequel il déclare “J’aime bien Alger pleure en vrai, pour le sport ça met la patate” en ajoutant le commentaire “La France au rap français”.

La France au rap français pic.twitter.com/ETsYWr1H3C — Médine (@Medinrecords) November 19, 2020