Zola : les ventes incroyables de “Survie” en seulement 3 jours !

Après un premier Cicatrices sorti le 5 avril 2019 certifié disque de platine avec plus de 140 000 ventes, Zola a fait son retour la semaine dernière avec un nouvel album nommé Survie dont les premiers chiffres des ventes viennent d’être dévoilés et le jeune rappeur réalisé un énorme démarrage.

Lors de la sortie de Cicatrices, Zola faisait face à la concurrence de l’album Deux frères de PNL et Rêves de gosse de RK mais cela ne l’avait pas empêché d’écouler 15 ventes avec son projet rapidement certifié certifié disque d’or et avec Survie, le rappeur d’Évry fait déjà mieux en seulement trois jours d’exploitation de l’album, un bel exploit qui devrait lui permettre d’attendre les 50 000 ventes du disque d’or encore cette année.

En effet Zola totalise déjà 17 700 ventes midweek avec exactement pour la version physique de l’album 10 287 copies écoulées en raison du confinement c’est un chiffre impressionnant, il cumule également 7 328 ventes avec le streaming et 85 vente pour le téléchargement, l’artiste peut espérer atteindre les 30 000 ventes d’ici vendredi prochain et va donc réaliser le plus gros score de sa carrière avec cet album sur lequel il a invité en featuring SCH et Leto.