La superbe villa de luxe d’Eminem est mise en vente

Alors que Eminem avait acquis une superbe demeure à Oakland Township, dans le Michigan il y a 17 ans pour le montant de 4,8 millions de dollars acheté à l’ancien PDG de K-Mart avant finalement de la revendre par la suite, le palace est à nouveau en vente mais sa valeur de l’époque a baissé.

En effet à l’époque de son achat, Eminem n’avait pas vraiment fait une bonne affaire, le célèbre rappeur américain avait déboursé 4,8 millions de dollars en 2003 pour s’offrir cette luxueuse maison avant de la revendre il y a 3 ans mais pour un montant bien inférieur de 1,9 millions de dollars soit une perte de prêt de 3 millions, l’immense manoir est désormais de nouveau en vente.

Aujourd’hui cette superbe résidence est en vente au prix de 3,75 millions de dollars, une somme importante qui s’explique par les images ci dessous, la maison est un véritable palais appartenant auparavant à Eminem comportant des courts de tennis, une piscine avec une cascade, un bain à remous, un étang privé et une cabane alors que l’intérieur de la maison a plus de 17 000 pieds carrés d’espace habitable ainsi qu’une maison d’hôtes, le manoir possède également un ascenseur à trois étages, six chambres, sept salles de bain complètes et trois demi-bains.

Damn, the bathroom alone is the size of my two houses 🤦‍♂️https://t.co/kjrrTUXIfk — Southpawer (@Southpawers) November 19, 2020