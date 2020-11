Le rappeur HoneyKomb Brazy pris dans une impressionnante fusillade, il sort son arme !

La violence frappe de plus en plus les rappeurs américains depuis quelques semaines et cela ne semble pas prêt de s’arrêter, récemment c’est King Von qui a été abattu puis Mo3, Boosie Badazz et Benny The Butcher ont également été ciblés mais sans mettre leur vie en danger, le rappeur HoneyKomb Brazy vient à son tour d’être pris dans une fusillade.

En effet des images de l’incident ont enflammé les réseaux sociaux, HoneyKomb Brazy et son équipe sont réunis sur un parking avec des voitures, lorsqu’un 4×4 BMW arrive et des individus tirent des coups de feu contre eux, le rappeur et ses proches se mettent alors à couvert pour éviter les tirs.

Rapidement, HoneyKomb Brazy et ses amis répliquent en sortant à leur tour des armes tout en se cachant entre les véhicules, des images impressionnantes filmées par les caméras de vidéosurveillance ont ensuite été diffusées sur la toile, le rappeur a ensuite posté des clichés de lui sur Instagram, il apparaît dans un mauvais état sur un lit d’hôpital visiblement grièvement touché avec plusieurs bandages et une perfusion au bras.