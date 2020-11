Booba s’acharne encore sur Kaaris, Rohff, Damso, Gims en se moquant d’eux

Très actif sur son compte Instagram en attendant de dévoiler le second extrait de son nouvel album, Booba vient de réagir aux propos de Ninho se proclamant “meilleur rappeur de tous les temps” ne connaît pas de répit et ne lâche rien, le rappeur français exilé à Miami vient encore de s’en prendre à Kaaris, Rohff, Damso et Gims dans la story de son compte Instagram cette semaine.

Booba ne semble pas prêt d’arrêter les clashs sur son réseau social préféré et vient d’en remettre une couche contre plusieurs rappeurs, dans une première séquence vidéo B2O affiche Rohff lors d’une interview en lui adressant le message, “Bon on va régler un petit litige là ? Alors comme ça je t’aurais déjà braqué mon frère ? Non mais c’est quoi c’est un film ?” avant de poursuivre avec les paroles du titre de Patrick Sébastien “Ah… Si tu pouvais fermer ta gueule…”.

B2O poursuit avec une interview de Damso avec Fred Musa de Skyrock questionné sur sa séparation avec ancien label produit par Booba, “Non… Pour moi… Enfin ça n’a jamais été” répond le rappeur Belge en ajoutant une nouvelle fois le son du morceau de Patrick Sébastien, “Ah… Si tu pouvais fermer ta gueule…” pour se moquer de Dems une nouvelle fois alors que ce dernier ne répond plus aux provocations.

Booba a ensuite récidivé avec une ancienne interview de Gims avant de l’afficher également sans ses fameuses lunettes de soleil, pour conclure le DUC a posté une vidéo de son altercation avec Kaaris à l’aéroport d’Orly pour afficher ses “performances” lors de leur bagarre le 1er aout 2018 qui avait la Une de la presse.