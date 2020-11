13 Block – BLO II (feat Niska, Maes, Zola, SCH, PLK)

BLO II, le nouvel album de 13 Block à découvrir à partir du vendredi 27 novembre 2020, avec son style très particulier, alliance d’instrus sombres et magnétiques et de fl ows techniques et élastiques combinés a des refrains accrocheurs taillés pour les clubs, 13 Block s’est rapidement fait un nom sur la scène rap française.

Après une première mixtape « VUE » acclamée par la critique, le groupe poursuit sa montée en puissance avec la sortie de la mixtape “Triple S” entièrement produite par le hitmaker Ikaz Boi.

Le groupe s’arrête pas sur leur lancée puisqu’ils enchainent avec leur premier album « BLO » certifié Disque d’Or avec plus de 55,000 albums vendus ! Après une tournée dans toute la France et un Olympia complet plus d’un mois avant la date du concert, 13 Block revient avec « BLO 2 », la suite logique du déjà classique « BLO ».

Tracklist de l’album BLO II de 13 Block :

1. Les dodanes

2. Tieks (feat. Niska)

3. Heps ou Plata

4. Riina Toto (feat. Maes)

5. Babi

6. La ramasse

7. Diplomatico

8. Kobe (feat. Zola)

9. Akira

10. Bendo

11. Énervé

12. Pavel (feat. SCH)

13. Je me démerde

14. Aminata (feat. PLK)

15. S.W.P.V

16. Traitres

17. Moula

18. Oiseaux

19. Sacrifices