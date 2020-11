Un producteur de musique victime d’une violente agression policière pour ne pas avoir de masque (Vidéo)

Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur a visionné il y a quelques jours une séquence affichant les forces de l’ordre à Paris en train de s’en prendre à un homme car il ne portait pas de masque comme l’impose la loi en raison de la pandémie du Covid-19, l’incident a été entièrement filmée par des caméras de vidéosurveillance dont les images viennent d’être dévoilées.

Samedi dernier, un producteur de musique nommé Michel va à son studio mais il ne porte pas de masque, pour éviter d’écoper d’un amende, il tente de rentrer rapidement dans les locaux mais des policiers l’ont poursuivi et ils réussissent à le rattraper avant de le pousser brutalement contre un mur puis de le frapper, “Je crie à l’aide (…) Je me demande même si ce sont de vrais policiers”, a-t-il révélé à Loopsider.

Michel s’est fait violemment frapper par les trois policiers avant de subir des insultes racistes, une scène qui dure plusieurs minutes, des personnes se situant dans le sous-sol entendant finalement des cris et mettent fin à la scène en faisant partir les représentants des forces de l’ordre qui lancent finalement une grenade lacrymogène avant d’appeler des renforts pour interpeller tout le monde.

Après deux jours de garde à vue, le producteur de musique a pu faire constater ses multiples blessures et a obtenu six jours d’ITT, “[Intervention à Paris 17ème] Je me félicite que l’IGPN ait été saisie par la justice dès mardi. Je demande au préfet de police de suspendre à titre conservatoire les policiers concernés. Je souhaite que la procédure disciplinaire puisse être conduite dans les plus brefs délais.” a commenté Gérald Darmanin sur Twitter au sujet de cette affaire.