Wiz Khalifa se fait sévèrement remettre à sa place par Cardi B et ça fait mal !

Wiz Khalifa a passablement agacé Cardi B après avoir répondu aux questions de son public sur Twitter, cette dernière a sévèrement remis à sa place le rappeur américain après l’avoir traité d’hypocrite suite à un tweet lors d’une session de questions/réponses avec les fans.

En effet Wiz Khalifa s’est exprimé avec ses fans au sujet des nominations aux Grammy Awards, un internaute a fait remarqué que Nicki Minaj n’a jamais remporté cette récompense au contraire de Cardi, “La plupart des artistes indépendants ont ce problème” a commenté Wiz ce qui a rapidement suscité la réaction de Cardi B, visiblement très énervée par cette discussion.

Cardi a balancé des anciens dossiers, en postant un message privé de Wiz Khalifa datant de 2016 dans lequel il a félicité la rappeuse pour ce qu’elle fait, “Tu as tes convictions et tu t’y tiens. Ne t’éloigne pas des choses qui sont importantes pour toi et qui font partie de toi. Ton excellent travail et la façon dont tu abordes les choses est admirable. Fais briller ta lumière et ne laisse personne te la prendre. Peace and Love.” commente-t-il.

“Il me soutenait quand je grimpais. Finalement, c’est une autre histoire quand vous y parvenez” lâche Cardi B concernant cet ancien message avant de poursuivre sur cette comparaison avec Nicki Minaj, “Je ne comprends pas pourquoi les n*ggas reçoivent des tweets qui opposent les femmes qui réussissent en entre elles. Tu n’es pas fatigué de ça ?”, alors que Wiz est resté silencieux et ne lui a pas répondu pour le moment.