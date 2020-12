Jamel Debbouze clash Booba pour le buzz, “Si t’es un homme…” (Vidéo)

Ce dimanche soir Jamel Debbouze était de passage dans les locaux de la radio Skyrock dans Planète Rap animée par Fred Musa de 20h à 21h pour fêter les 10 ans du « Jamel Comedy Club », l’acteur et humoriste français s’est amusé à clasher le rappeur français Booba pour tenter de faire le buzz.

A l’occasion des 10 ans du Jamel Comedy Club l’émission de stand-up qui a notamment révélé les humoristes Thomas N’Gijol, Fabrice Éboué, Frédéric Chau, Patson, Amelle Chahbi, ou encore Blanche, Jamel Debbouze était invité par Fred Musa dans une émission exceptionnelle, l’occasion pour lui de se lancer avec humour dans un clash contre Booba pour essayer de faire un coup de buzz contre B2O habitué à clasher les autres rappeurs sur son compte Instagram.

“Il parait que si on veut faire du buzz c’est le truc du du moment, il faut buzzer, il faut clasher. Bambi, il avait une idée de buzz de ouf, je sais pas ce que ca va donner, ce que tu as sur la mère de Booba” commente Jamel au micro de Skyrock, son ami Bambi lui dit ensuite qu’il faut d’abord clasher Kaaris, “T’as plus peur de Kaaris que de Booba ? On peut avoir des followers, c’est comme ça que ça marche. Booba, si t’as rien à faire. Regarde la télé le 2 décembre si t’es un homme. Kaaris si tu m’écoutes j’espère que tu vas bien.” poursuit l’humoriste avant de conclure “Blague à part, quel artiste”, une blague à laquelle le DUC très actif sur les réseaux sociaux n’a pour le moment pas encore réagi.