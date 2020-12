JuL lance sa collaboration de folie avec Asics pour la GEL-Venture™ 7 Ovni

JuL lance GEL-Venture™ 7 Ovni, un modèle unique en partenariat avec Asics ! Vous en rêviez, c’est fait, l’accoquinassions la plus légitime du game entre Asics et Jul, le rappeur Marseillais a enfin désigné sa première sneaker et c’est la marque Japonaise Asics que à ça se passe.

Pour son premier projet, Jul a choisi de travailler sur une Gel-Venture 7 OVNI, hyper colorée, en y intégrant sa fameuse tête d’alien sur la languette. Ce produit exclusif est doté de la technologie Lite-Show avec des bandes réfléchissantes sur le côté de la tige, et de la technologie Gel au talon pour absorber les chocs.

La Gel-Venture 7 OVNI est vendue à 95 euros du 37,5 au 48 avec 5 accessoires D’Or et De Platine : deux paires de lacets, deux passe-lacets et gymbag, “Ma Team vous savez que j’aime vous régalez, en décembre en plus de l’album je vous ai préparé ça, vous la voulez ? Asics x D&P, Asics Gel Venture 7 OVNI dispo en précommande sur doretdeplatineshop.com” a déclaré à l’occasion du lancement des précommandes la paire de sneaker, disponible à la vente depuis ce mois de décembre.