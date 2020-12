PNL bat BTS et Jul comme groupe le plus écouté sans sortir aucun projet

Sans sortir aucun projet et en étant très discret cette année, le groupe PNL formé de Ademo et N.O.S a tout de même réussi un exploit en 2020 en étant le groupe le plus écouté sur le plateforme de streaming Spotify devant le boys band sud-coréen, originaire de Séoul, BTS et 13’Organisé de Jul.

Absent de la scène musical depuis le début de cette année après l’énorme triomphe de leur troisième album “Deux Frères” paru le 5 avril 2019 sous le label QLF Records qui a explosé les ventes d’album, le succès de cet album de PNL s’est poursuivi en 2020 et a même dépassé cette année les 500 000 pour obtenir la certification de disque de diamant.

En effet au mois d’aout dernier “Deux Frères” a franchi le cap des 500 000 ventes permettant à Ademo et NOS d’obtenir un deuxième disque de diamant après l’album “Dans la légende”, tous les morceaux du dernier album des deux frères du quartier des Tarterêts à Corbeil-Essonnes ont également obtenu une certification, le duo devance le groupe BTS (troisième du classement) qui vient de sortir un nouvel album la semaine dernière et 13’Organisé (deuxième du classement), le projet de Jul regroupant une cinquantaine de rappeurs Marseillais disponible sorti au mois d’octobre avec le tube “Bande Organisée”.

Au total, PNL a vendu 245 000 albums en 2020 avec les trois albums (“Deux Frères”, “Dans la légende”, “Le Monde Chico”) sans aucune sortie devenant le groupe le plus écouté de l’année en France sur la plateforme de streaming Spotify pour la seconde année de suite et le groupe de rap figure également parmi les meilleurs vendeurs de l’année tout comme les rappeurs Jul, Ninho, Maes ou encore Nekfeu.