Rohff détruit Booba face à la polémique, “Il est tout sauf musulman, son prophète c’est satan”

Ce mercredi jeudi, Booba a suscité la polémique sur Twitter après posté un court extrait d’un inédit dans lequel le rappeur déclare “Pauvre Marie était vierge , elle m’a snapé les doigts dans la cha*te”, les auditeurs ont dénoncé des propos blasphématoire contre la communauté chrétienne, une affaire qui n’a pas manqué de faire réagir Rohff.

Cet extrait de l’album Ultra de Booba a créé l’indignation des internautes comme celle de l’homme politique au rassemblement national, Jean Messiha, “Très bien. Alors s’il n’est pas musulman pourquoi a-t-il critiqué avec autant de hargne et d’acharnement les #Caricatures de #Mahomet ? Alors qu’aujourd’hui il vient blasphémer la vierge Marie que des milliards de chrétiens honorent ? Pourquoi ce 2 poids 2 mesures systématique ?” a-t-il commenté sur Twitter, B2O ne lui a pas répondu mais cela a suscité la réaction de Rohff sur le réseau social.

“Le rap a un gros public muslim Booba ne peut pas se permettre de s’le mettre à dos c’est une grosse part du marché, plus intéressant pour lui de s’improviser défenseur du prophète Mohamed (sans conviction) face à charlie tout en blasphémant Jésus o nom de l’athéisme c’est rusé!” a expliqué Rohff avant d’ajouter “je rappelle que Marie et jésus sont tout aussi important chez les chrétiens que chez les musulmans donc l’hypocrisie de #Eliechalgoumi imam de Miami et son double jeu pour le fond de commerce ne réussiront pas leur tentative de diversion.#blasphemepourSrattraperduflopde5G”.

“non non et non !!! @JeanMessiha Booba est tout sauf musulman son prophète c’est satan petit cœur 😈 #ElieChalgoumi teh la mosqué de Miami rendez a satan son suppo et arrêtez de semer la confusion merci.#5gflop #blasphèmepourlebuzz” a ensuite conclu Rohff pour s’en prendre une nouvelle fois à Booba qui s’était d’un premier temps moqué de cette polémique avant de ne plus faire de commentaire sur cette affaire.