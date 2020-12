Aya Nakamura trompée, Vladimir Boudnikoff accablés par des nouvelles preuves, il réagit

En marge de la promotion de son nouvel album, Aya Nakamura s’est affichée amoureuse que jamais et son nouveau compagnon qui est également son producteur Vladimir Boudnikoff mais ce dernier se retrouve en pleine controverse depuis quelques jours après des révélations le concernant.

En effet le média Starmag a révélé qu’une dénommée Jessica affirme être la maîtresse de Vladimir Boudnikoff, « J’étais là avant Aya, informe Jessica, l’air désolé. Je connais bien Aya. Ensemble, on est sorties faire la fête plusieurs fois. Aya s’est trop précipitée ! Elle n’aurait jamais dû officialiser son idylle avec Vladimir au bout de si peu de temps (…) Elle croit que leur histoire est sérieuse, mais ce n’est rien d’autre qu’une amourette pour Vlad’. Un mec, doux, simple et bosseur. Mais il n’est pas vraiment clean ! Quand Aya lui a mis le grappin dessus, ça faisait déjà un mois que je couchais avec lui. Et ça a continué après qu’elle ait officialisé leur couple » a-t-elle déclaré.

« Pour moi, la différence avec Aya, c’est que je ne me considère pas du tout comme étant en couple avec Vlad’. C’est juste une coucherie. Rien de plus (…) Vlad’ ment sur un point ! Pour endormir Aya, il lui a fait croire qu’il avait quitté la mère de son enfant uniquement pour ses beaux yeux, alors que lui et moi avions déjà commencé à coucher ensemble avant, et en parallèle de sa relation avec Aya, à fréquence régulière. Aya n’est donc pas une briseuse de ménage (…) En tant que producteur et petit ami, Vlad’ a vraiment tout à perdre dans cette histoire. Aya, c’est sa poule aux œufs d’or » avait elle également confié à Starmag.

Des propos qui avait outré Aya Nakamura, « tellement dégueu d’inventer des trucs pareils » s’était agacée la chanteuse sur son compte Twitter avant de mystérieusement supprimer son tweet alors que Starmag vient de présenter de nouvelle preuves à l’encontre Vladimir Boudnikoff avec un fichier audio (en écoute ci dessous) qui met sérieusement le doute sur sa culpabilité dans cette affaire, le producteur a réagi dans une story en niant les faits

“Jamais vu cette fille, jamais eu d’amante, jamais trompé la femme que j’aime. Jamais je voudrais entacher l’image de ma reine. Tout ceci est un grand chantage dissimulé pour mieux y croire”, écrit-il avant de continuer : “Concentrez-vous sur vous, sur les jaloux de la réussite des autres… Ça serait déjà pas mal.” a-t-il assuré sur le réseau social.