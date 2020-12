D’après l’ONU, le cannabis n’est officiellement plus une drogue dangereuse

Alors que la légalisation du cannabis fait continuellement débat notamment en France de plus en plus de pays dans le monde ont décidé de le légaliser depuis quelques années notamment dans un but thérapeutique, l’ONU vient de franchir un cap concernant la consommation de weed.

La CND qui est la Commission des stupéfiants des Nations Unies vient officiellement d’approuver en ce début du mois de décembre que le cannabis soit reclassifié et ne figure plus parmi les drogues les plus dangereuses alors que l’Organisation Mondiale de la Santé en avait déjà fait la demande, en effet la plante du cannabis a été retirée de l’annexe IV de la convention unique sur les stupéfiants au sujet des drogues dangereuses.

Cette décision mis en place ce 2 décembre de la Commission des stupéfiants des Nations Unies permet avec l’autorisation l’ONU de fabriquer des médicaments en utilisant le cannabis, sa substance n’état plus considérée comme dangereuse, cette nouvelle pourrait donc avoir des répercussions sur le choix de la légalisation dans plusieurs pays du monde.