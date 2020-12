Sinik : ses confidences sur la conversion à l’Islam de Diam’s et leur relation

Les 27 novembre dernier Sinik a fait son retour en musique avec un nouvel album solo nommé 8ème Art, à l’occasion de la sortie de ce projet le rappeur des Ulis a accordé une interview à Rapunchline lors de laquelle il s’est notamment exprimé sur sa rencontre avec Diam’s et sa conversion à l’Islam.

En cette fin d’année, Sinik est revenu avec son nouveau projet « Huitième art » pour nous dévoiler un album de rap conscient dont lui seul a le secret, pour assurer la promotion de ce nouvel opus, il s’est confié au média Rapunchline dans une longue interview de plus d’une heure sous la houlette de Rizwan, l’occasion pour le rappeur de revenir sur ses 20 ans de carrière, s’exprimer au sujet de Rohff, Diam’s ou encore du clash avec Booba ainsi que de ses différents passages importants de sa carrière, sa présence dans la compilation 91AllStars ou encore sa nouvelle vie.

Avant de se lancer dans une carrière en solo en 2000, Sinik avait rencontré Diam’s en 1996 et une véritable s’est construire entre eux, elle a ensuite connu des passages compliqués, “Ce qu’elle a fait, je pense que les gens s’en rendent plus compte maintenant” a-t-il expliqué du succès commercial et des concerts que l’ancienne rappeuse a réalisé à l’époque avant de mettre un terme à sa carrière dans la musique avant d’ajouter sur sa vie actuelle et sa conversion à l’Islam, “Ce qui l’a apaisé c’est de redevenir Mélanie, alors qu’elle n’était plus que Diam’s”.