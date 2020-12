Rohff clash violemment Booba après Pompeii l’accusant d’être attiré par les hommes

Entre Booba et Rohff le clash se poursuit chaque jour, ce vendredi B2O a présenté son dernier featuring avec le rappeur JSX sur le morceau “Pompeii” et comme souvent depuis quelques mois Hounsi n’a pas manqué l’occasion de commenter l’actualité du moment de son rival pour le tacler.

Après avoir répondu aux critiques de Jean Messiha sur Twitter après les propos de Booba dans un couplet inédit diffusé cette semaine sur les réseaux sociaux au sujet de la Vierge Marie accusé de blasphème, Rohff a réagi au nouveau featuring de Booba avec JSX, un rappeur signé sur le label Piraterie Music de B2O pour se moquer de lui.

“Tu dis que t’es couvert de ciment à Pompéi ton nouveau pays, j’ai lu et je comprends pourquoi ! Tu commences à assumer ce que tu caches” a déclaré Housni en postant un montage photo avec des statues antiques explicites pour l’accuser de préférer les hommes aux femmes avec des photos des amants de Pompéi qui étaient deux hommes et de ne pas l’assumer avant de poursuivre en le surnommant encore Erk’Elie pour faire référence à R Kelly qui avait été accusé d’agression sexuelle sur mineure. Pour conclure Rohff s’est défendu face aux récentes accusations de Booba à son encontre concernant des violences conjugales contre son ex femme, en assumant les faits et en étant fier de ne pas être comme B2O en ajoutant que lui n’a pas besoin de blasphémer afin de faire parler de lui avec ses morceaux au contraire du DUC, habitué aux polémiques et qui ne devrait pas tarder de répondre.