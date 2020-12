“Aya Nakamura en a rien à foutre”, les téléspectateurs dénoncent son manque de respect

Alors que la cérémonie des NRJ Music Awards 2020 a bien eu lieu ce samedi soir mais enregistrée à l’avance et sans public, les différents artistes ont joué le jeu en participant tout de me^me à l’événement sauf Aya Nakamura, cela n’a pas empêché la chanteuse d’obtenir le titre d’artiste féminine de l’année.

Une absence regrettée par Jacques Grimal le coordinateur de la cérémonie, Aya Nakamura a préféré faire pour les LOS40 Awards, une cérémonie musicale espagnole à laquelle elle a également remporté un trophée avec lequel la chanteuse a fait une vidéo pour l’occasion alors que pour les NRJ Music Awards 2020, elle a simplement laissé un court message de remerciements qui n’a pas vraiment donné l’impression d’être intéressée par la cérémonie.

Un comportement qui a suscité des nombreuses réactions des téléspectateurs indignés de la vidéo d’Aya Nakamura, elle y remercie très brièvement le public par Facetime interposé, la séquence dure à peine quelques secondes, “Merci à toi Nikos.Tu viendras me l’apporter à la maison” commente-t-elle à Nikos. “Aya Nakamura : « Eh vas-y j’avais la flemme de venir. Nikos tu me ramèneras mon #NMA2020 ou donne le j’en ai rien a foutre »”, “Elle n’a fait aucun effort pour son discours”, “Elle en a rien à f…”, “Aya qui sort à la fin de son discours de 5 secondes. Voilà, salut !” peut-lire dans les réactions sur Twitter.

Cette Aya Nakamura a été l’artiste française féminine la plus écoutée sur Spotify et a sorti également son troisième album intitulé Aya très attendu par son public qui a répond présente, le projet devrait prochainement dépassé les 50 000 ventes et obtenir la certification de Disque D’Or comme pour son précédent album “Nakamura”.

Ce nouvel opus de la chanteuse française, avait été au mois d’octobre dernier sur les réseaux sociaux et promotionné avec un premier single nommé “Doudou” qui s’est rapidement en tête du Top Singles sur les plateformes de streaming à sa sortie et dont le clip cumule déjà plus de 21 millions de vues sur YouTube depuis sa mise en ligne, lors de la sortie de l’album Aya Nakamura avait également fait la promotion du projet avec des panneaux publicitaires sur Times Square à New York.