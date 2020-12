JulienBeats met un gros coup de pression à Booba qui lui donne l’album en exclu

Le buzz continue pour le jeune JulienBeats, sa chaine Youtube vient de dépasser les 169 000 abonnés et sa dernière vidéo d’analyse du nouvel album de Gims intitulée “Je réagis à l’album de MAÎTRE GIMS (FLÉAU) (Crescendo)” a déjà cumulé plus de 120 000 vues depuis ce samedi et n’a pas échappé à Booba avec qui le collégien à eu un échange en privé sur Instagram.

Agé seulement de 12 ans, le YouTubeur connaît une ascension fulgurante depuis plusieurs jours, des rappeurs ont réagi aux vidéos qui ont été relayées en masse par les internautes sur les réseaux sociaux, le jeune homme a même été invité la semaine dernière dans l’émission de Cyril Hanouna, Touche Pas A Mon Poste et dans les locaux de la radio Skyrock dans l’émission Planète Rap.

JulienBeats vient encore de faire parler de lui ce lundi soir, dans sa vidéo d’analyse de l’album de Gims, il a validé la plupart des titres sauf 2,3 morceaux qui ne lui ont pas plu du tout et il l’a fait clairement savoir, une séquence qui n’a pas échappé à Booba amusé par les propos du collégien à l’encontre du rappeur de la Sexion D’Assaut et n’a pas hésité à lui adressé un message assez drôle.

En effet sur Instagram un fan de B2O nommé “Kopp_gosling” a posté l’extrait de la vidéo avec le message “JulienBeats il parle pas chinois, s’il aime pas t’es au courant”, Booba a “liké” la publication avant d’ajouter un commentaire, “Si j’me loupe sur ULTRA y va m’terminer, mais on a son adresse déjà” , “Je serais intransigeant même avec le DUC” a réagi le garçon avec plusieurs émojis mort de rire en affichant une capture d’écran de la réaction du rappeur dans sa story.

L’échange s’est ensuite poursuivi entre eux dans une conversation privée sur Instagram, “Oui préserve ce que tu as et approfondis” commente tout d’abord B2O avant que le YouTubeur le questionne sur son prochain album, “Ca arrive quand l’album ULTRA que je réagisse ?”, “Je viendrai t’apporter le CD on va l’écouter ensemble avec tout le 92i” a répondu l’artiste avec beaucoup d’humour visiblement prêt à l’inviter en exclusivité pour l’écoute du projet en avant première.

En quelques jours le jeune youtubeur s’offre un nouveau gros coup de buzz avec cette invitation de Booba alors que son nouvel opus est très attendu par le public et dont la date officielle de sortie n’a toujours pas été communiquée, le premier single s’intitule “5G” et pour le moment Maes devrait également être présent sur l’album pour un troisième featuring entre les deux rappeurs français.