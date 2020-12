Demba Ba : son superbe discours pour prendre la défense de Pierre Webo salué par tous !

Lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir en Ligue des Champions ce mardi soir qui a été arrêté expulsé après des propos racistes du 4e arbitre du match envers Pierre Webo un des adjoints du club turc, Demba Ba a pris la défense de son partenaire.

L’entraîneur adjoint de Basaksehir furieux, a été expulsé et reproche au 4ème arbitre de l’avoir traité de “N*gro”, Demba Ba n’a pas compris cette décision, le jeu a donc été arrêté et Mbappé a même demandé l’expulsion de l’arbitre concerné, “S’il est expulsé, l’arbitre doit aussi être expulsé !“.

Comme vous pouvez le découvrir dans la séquence ci dessous Demba Ba a déclaré envers les quatrième arbitre : “Pourquoi tu dis “this black guy” pour parler d’un joueur noir alors que tu dis “this guy” pour parler d’un joueur blanc ?”, l’ancien joueur Sénégalais de Chelsea a pris la parole pour défendre Pierre Webo de la meilleure des manières, le joueur a exigé l’arrêt du match et demandé aux joueurs de rentrer aux vestiaires.

Ensuite certains joueurs de Basaksehir ont souhaité reprendre le match mais d’autres non, après une conciliabule dans le vestiaire, Demba Ba avait proposé à Marquinhos que les 22 acteurs entrent ensemble sur la pelouse, en se tenant la main, pour reprendre le match mais la rencontre n’a finalement repris car le 4ème arbitre a simplement été déplacé dans le bus de la VAR.

La réaction de Demba Ba, la réaction des joueurs du #PSG, tous ont été formidables. On ne doit pas laisser passer ça et c’est historique ! Et si les images prouvent le dérapage inadmissible, le 4 eme arbitre ne doit pas être envoyé à la VAR mais à l’hôtel et ne plus arbitrer !!!!

— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) December 8, 2020