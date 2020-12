Squeezie n’a vraiment rien respecté au NRJ Music Awards, les réactions sont folles

Après la cérémonie des NRJ Music Awards 2020 samedi dernier, Squeezie avait exprimé son étonnement d’avoir emporté un trophée alors qu’il ne se considère pas comme un véritable chanteur mais qu’il est un Youtubeur, lors de la soirée il s’est également fait remarquer avec une prestation décalée comme à son habitude.

Alors qu’il fait des vidéos Youtube depuis plus de dix années, Squeezie s’est lancé dans une de ses passions au mois de septembre dernier en dévoilant son premier album intitulé “Oxyz” ce qui lui a permis d’être nominé aux NRJ Music Awards face à Tayc, Wejdene ainsi que les rappeurs Hatik et Soolking dans la catégorie “Révélation francophone de l’année”.

A la surprise générale, Squeezie a gagné le trophée dans cette catégorie, lors de cet événement à la Seine Musicale diffusé sur TF1 le YouTubeur a décidé d’interpréter le morceau “Servis” en compagnie du rappeur Gambi présent en featuring sur son album, une performance insolite et remarquée qui a fait beaucoup parler.

Lucas Hauchard, de son vrai nom est habitué à divertir le public avec ses vidéos sur sa chaine Youtube, il a récidivé lors des NRJ Music Awards en faisant passer des messages hilarants lors de sa prestation sur scène, en effet il a fait défiler des panneaux avec les textes, “Je sais pas jouer de la guitare”, “Je suis en pleine crise d’angoisse”, “Suivez le prompteur” ou encore “Accueillons un vrai artiste”.

“Je me suis éclaté, franchement je me suis super amusé.” a-t-il déclaré sur sa participation à l’émission organisée par la radio NRJ chaque année avant d’ajouter “C’était un bon moment que j’ai passé, et j’espère que les gens aussi”, Squeezie a également bien amusé les internautes, sa présence a suscité des nombreux commentaires de la part des internautes sur le réseau social Twitter.

“J’ai cru j’allais mourir à ce moment là ptdrrrrrrrrr squeezie génie”, “Squeezie : ” Merci à mes 15M abonnés sur youtube qui vote pour me faire plaisir et non pour la qualité de ma musique”, “Les personnes qui connaissent pas Squeezie quand il a débarquer sur scène #NMA2020”, “Squeezie il est venue il a fait sa pub il gagne un prix, il a bz le nrj Music award #NMA2020 Squeezie mais quel génie mdrrr je chiale” peut-on notamment lire dans les commentaires les plus retweetés.

j’ai cru j’allais mourir à ce moment là ptdrrrrrrrrr squeezie génie pic.twitter.com/zZzhWqCRpX — ✨POSITIONS✨ (@posdc_) December 6, 2020

Squeezie : ” Merci à mes 15M abonnés sur youtube qui vote pour me faire plaisir et non pour la qualité de ma musique “#NMA2020 #NRJMUSICAWARDS2020 pic.twitter.com/TfFxDy4Nni — Mehdii Dz 🇩🇿🌟🌟 (@MehdiiDZ__) December 5, 2020

squeezie qd il a entendu son nom pr le gagnant de la révélation masculine de l’année #NMA2020 pic.twitter.com/qXJNcBh8tx — 🌸⚕️ (@lsncg_) December 5, 2020

Les personnes qui connaissent pas Squeezie quand il a débarquer sur scène #NMA2020 pic.twitter.com/4xntDiqrQf — Morgane 🌻 (@morganecslk8) December 5, 2020

Squeezie il est venue il a fait sa pub il gagne un prix, il a bz le nrj Music award #NMA2020 pic.twitter.com/XGi4OclP84 — Avon barksdale (@untwittos13) December 5, 2020