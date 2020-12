Booba accusé d’être une balance comme 6ix9ine par Rohff qui se lâche totalement sur B2O

Ce mercredi Booba a fêté ses 44 ans qui avec ses 25 ans de carrière cumule plus de 2 800 000 albums vendus, 40 singles d’or, 25 singles platine, 11 singles de diamant et son dernier album “Trône” se rapproche du Disque de Diamant, un événement qui n’a pas échappé à Rohff en l’accusant cette fois ci d’être une balance en le comparant à 6ix9ine.

Cette année 6ix9ine a défrayé la chronique, après avoir collaboré avec la justice en donnant les noms de ses anciens associés des membres du gang Nine Trey Gangsta, le célèbre rappeur américain aux cheveux multicolores a obtenu une libération anticipée en sortant de prison au mois d’avril dernier avant d’être totalement libre depuis le mois d’aout, ce qui a inspiré Rohff pour sa dernière pique envers Booba.

Depuis un peu plus d’un mois Housni ne lâche plus B2O sur le réseau social Instagram et a promis de poursuivre les attaques contre ce dernier depuis qu’il n’est plus réduit au silence par la justice, le rappeur du 94 a profité de l’anniversaire du DUC et de ses 44 ans pour le traiter de balance en postant un nouveau montage vidéo dans une story inspiré par des clips de Tekashi 69 alors qu’il vient également de réagir à l’affaire opposant des MTV EMA entre Aya Nakamura et Matt Pokora pour prendre position.

En effet Rohff a posté une vidéo clip du morceau “Yaya” de 6ix9ine qui cumule plus de 189 000 000 de vues sur Youtube depuis le mois de juillet dernier dans lequel le visage de Tekashi 69 est remplacé par celui de Kopp en ajoutant un commentaire pour le traiter de balance, “On sait que t’es un snitch, tu trolles, tu provoques et envoies les gens aux hebz” a-t-il ajouté en légende tout en le surnommant une nouvelle fois Erk’Elie ou encore en le mettant en scène dans le clip “Trollz” avec Nicki Minaj.

Housni a ensuite continué à poster plusieurs montages dans sa story contre l’accusant notamment d’avoir un “allié caché” chez Spotify pour faire gonfler les chiffres de ses streams pour le faire monter dans le Top Streaming ou avec un livre “Erk’Elie pour les Nuls” le traitant d’opportuniste pour ses propos critiquant la France alors qu’il supporte le pays uniquement lorsque l’équipe de France arrive en finale de la coupe du monde de football. Roh2F s’est aussi moqué des fans du rappeur français exilé à Miami avec des nombreuses vidéos des “ratepis”, les supporters de B2O qui lui souhaitent un joyeux anniversaire

Entre toues les publications contre Booba, le Padre du Rap Game a également assuré la promotion de la sortie de son dernier featuring avec H Magnum sur le morceau “Isolé” sera disponible qui sera disponible en écoute sur toutes les plateformes de streaming à partir de ce soir minuit avant la mise en ligne du clip sur Youtube pour demain 18h, le titre est extrait du projet de 10 titre intitulé “Obade II” de ce dernier qui sort ce 11 décembre.