Mohamed Henni explose sa PS5 à 900€ après la défaite de l’OM, devenue la risée de l’Europe

Nouvelle désillusion pour l’Olympique de Marseille ce mercredi soir, alors que les Olympiens avaient encore une chose de se qualifier pour l’Europa League, le point du match nul aurait suffit à l’OM pour terminer à la troisième suite à la défaite de l’Olympiakos mais le club phocéen a concédé une nouvelle défaite face à Manchester City, ce qui a rendu fou Mohamed Henni.

En effet l’OM a été facilement défait par l’équipe de Manchester City en tête du groupe C avec 16 points devant le FC Porto, comme lors du match aller les Citizens ont facilement remporté la rencontre sur le score de 3 buts à 0, l’Olympique de Marseille termine donc à la dernière place du groupe et est éliminé de toutes compétitions européennes.

Comme à son habitude Mohamed Henni a réagi en vidéo à cette défaite alors que l’OM détient le record de 13 défaites d’affilée en Ligue des Champions qui a pris fin lors de la victoire au Vélodrome la semaine dernière face à l’Olympiakos (2-1), le Youtubeur est très énervé après la prestation de son équipe favorite.

Il y a trois semaines, Mohamed Henni avait présenté fièrement sa Playstation 5 qu’il avait acheté aux enchères pour un montant de 900 euros au lieu de 499 euros car la console est en rupture de stock de sa sortie au mois de novembre, la nouvelle console de jeux vidéo de Sony a fait les frais de la colère de Momo habitué à casser des télévisions dans ses vidéos.

Dans cette nouvelle vidéo le Youtubeur Marseillais a détruit en plus de sa télévision et sa PS5 face à cette défaite de trop de l’OM alors qu’il avait pourtant eu beaucoup de difficulté à se procurer sa machine, cette séquence risque bien de rendre furieux les joueurs qui n’ont pas réussi à obtenir une Playstation 5 et qui sont toujours dans l’attente d’un retour en stock.

“Quelle équipe en Europe, peut s’asseoir à la table de Marseille et lui dire je suis plus nulle que toi ? Qui les amis ?” a-t-il notamment commenté dans la vidéo, Momo pourra toujours se consoler avec le classement de l’OM dans le championnat de France, l’OM pointe à la 4ème place du classement de la Ligue 1 à seulement 4 points du leader Parisien et avec 2 match en retard.