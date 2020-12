Booba n’a pas de limite et fait fuiter le feat de Dadju et Rohff qui réagit directement

Ce vendredi, Rohff a présenté sa dernière collaboration avec H-Magnum sur le morceau “Isolé” dont le clip sera disponible ce soir à 18 heures mais malheureusement un extrait de son featuring inédit avec Dadju a également fuité sur la toile, un leak relayé par Booba pour lui faire savoir la mauvaise nouvelle tout en se moquant de Housni.

Au mois d’avril dernier pendant la période de confinement, Rohff avait évoqué une possible collaboration avec Dadju pendant un live sur les réseaux, “On va unir nos forces mon frère, on va faire un put*** de classique, un morceau intemporel__, un truc lourd qui va rentrer dans toutes les baraques.” avait même annoncé Housni, “aucun problème, ça c’est dans nos cordes” avait répondu ensuite le frère de Gims.

Quelques semaines plus tard dans une publication sur son compte Instagram, Roh2F avait ensuite confirmé que cette collaboration a été enregistré en s’affichant en studio avec Dadju avec la légende, “Profitez du beau temps on s’occupe du reste, tkl on laissera le son parler”, très attendu le morceau entre les deux artiste vient de fuiter et toujours aussi vif Booba lui a immédiatement fait savoir.

Ce morceau devrait s’intituler “Sécurisé” selon le leak, B2O a donc rapidement adressé un message au rappeur du 94 pour l’avertir, “Belek Housni y a ton feat avec Rajout qui a fuité c’est ignoble fais vite sauter les liens” a-t-il commenté avant que ce dernier ne réagissent calmement, “C’est pas grave fais tourner Erk Elie cette maquette ne nous intéresse pas et on n’a pas fait qu’un morceau poto” a-t-il tout d’abord expliqué avant de révéler qu’il y a des autres morceaux entre eux.

“Je sais tu es très jaloux de Dadju et Gims que ces feat avec Rohff te font trembler alors que moi je m’en cogne de tes feat il y a rien de toi qui m’intéresse ou qui peut m’inquiéter juste tout le monde se régale sur mes story tes ratepisses sont en dépression les pauvres” a tempéré le rappeur du 94 en déclarant donc qu’il ne s’agit là que d’une maquette et des autres titres ont été enregistrés avec Gims et Dadju en accusant Booba d’être jaloux.

Booba amusé par la situation a continué sur sa lancée dans sa story en publiant les commentaires des internautes après l’écoute de ce morceau avec des réactions très critiques et négatives des auditeurs qui n’ont pas aimé ce titre mais qui n’est donc qu’une maquette comme l’a expliqué Rohff et qui a bien confirmé ses featurings très attendus enregistrés avec les deux frères Djuna.