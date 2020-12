Booba réagit aux ventes de Gims et avertit “J’vais tous vous montrer”

Après s’être amusé de la fuite du featuring entre Rohff et Dadju en affichant les commentaires des internautes dans sa story, Booba a rapidement réagi à l’annonce des chiffres des ventes de Gims avec son dernier album Le Fléau pour sa première semaine d’exploitation en le comparant aux ventes des autres rappeurs français cette année tel que Jul et Ninho.

Gims réalise un excellent démarrage avec son album “Le fléau” qui comptabilise 40 345 ventes en première semaine dont les 3/4 des ventes sont de la version physique de l’album, le rappeur de la Sexion D’Assaut a donc opté pour une stratégie payante en décalant la sortie du projet pour après la période de fermeture des magasins causée par le confinement imposé par le gouvernement en raison de la pandémie du COVID-19, mais les chiffres n’ont visiblement pas convaincu Booba.

En effet Booba s’est empressé de réagir aux chiffres des ventes de Gims comme il l’avait annoncé au préalable avant la sortie de l’album, le rappeur français exilé à Miami a publié un montage photo avec les meilleurs démarrages de l’année 2020 qui a été réalisé par le média Secteur Rap sur l’actualité de la musique urbaine avec des infographies, les certifications et des interviews.

Dans ce Top 3 des meilleurs démarrage album de 2020, Jul prend la première place du classement avec “La machine” (41 645 ventes) devant Ninho qui est 2ème avec Mils 3 (42 246 ventes) et enfin Meugui figure sur la dernière marche du podium avec “Le Fléau” (40 345 ventes), un bon démarrage pour ce dernier pour un projet annoncé comme étant 100% Rap et moins orienté tout public et commercial.

“@gims comme je disai tout c’que tu vas prendre… T’es un rappeur TF1 malgré tous tes mensonges toutes tes alliances toute ta promo tu finis 3ème. 8K en streaming t’es clairement personne. J’vais tous vous montrer et j’vous rendrai le game avec le double des clés tout jdid avec le compteur à zéro. T’as demandé à ….. ma destruction. Tu vas voir 😂 T’es très très mal tombé… #ULTRA” a commenté Booba sur son compte Instagram en postant le montage.

B2O semble prêt à vouloir frapper très fort avec son nouvel album Ultra très attendu par le public mais dont il n’a pas encore dévoilé la date de sortie et fait également remarqué que Gims a fait des ventes faibles au niveau streaming avec ce nouvel opus alors que par exemple le dernier single de Booba, “5G” avait fait un carton à sa sortie en prenant la première place du Top Single en streaming.

A noter qu’il s’agit du plus faible démarrage en solo pour Meugui , “Mon coeur avait raison” s’était écoulé à 85 838 exemplaires en première semaine, Ceinture Noire à 81 382 copies et enfin Subliminal avait réalisé 66 322 ventes mais la crise sanitaire actuelle en France explique une partie de la chute des ses ventes en physique en première semaine malgré un bon score et un projet qui cible un autre public moins large que les précédents projets.