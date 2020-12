“Demba Ba est un militant islamiste” lâche Eric Zemmour après PSG vs Basaksehir

Cette semaine l’arrêt du match de la ligue des champions entre le Paris Saint Germain et Basaksehir Istanbul au Parc des Princes suite à des propos racistes du quatrième arbitre a été salué par des nombreux journalistes qui ont mis en avant le comportement des deux équipes pour avoir fait le choix de stopper la rencontre, Eric Zemmour s’est également exprimé sur cette affaire.

Lors de cet incident le joueur du Basaksehir Istanbul, Demba Ba a pris la défense de son partenaire, Pierre Webo un des adjoints du club turc expulsé à tord après avoir été traité de “N*gro”, “Pourquoi tu dis “this black guy” pour parler d’un joueur noir alors que tu dis “this guy” pour parler d’un joueur blanc ?”, a déclaré l’ancien joueur Sénégalais de Chelsea pour le défendre de la meilleure des façons.

Le joueur a ensuite exigé l’arrêt du match et a demandé aux joueurs de rentrer aux vestiaires qui ne sont jamais revenus sur la pelouse, la rencontre a finalement été rejouée le lendemain avec une victoire du club Parisien 5 buts à 1, Eric Zemmour est revenu sur cet incident dans l’émission Face à l’info diffusée sur CNews.

Le journaliste français a défendu le quatrième arbitre du match PSG vs Basaksehir et qui n’a pas tenu des propos racistes selon lui, “On dirait un slogan de manifestation syndicale: ‘Tous ensemble, tous ensemble”. La première chose que l’on découvre, c’est que cet arbitre roumain n’a pas du tout insulté Demba Ba. Il n’a pas dit ‘né*ro’. Il a simplement dit ‘negru” qui signifie ‘noir” dans sa langue. Comme il aurait pu dire le gros, le grand, le blanc. Je pense qu’il n’est pas raciste et qu’il est victime d’une opération qui le dépasse “, a-t-il affirmé alors qu’il a confondu l’entraineur adjoint Pierre Webo et le joueur Demba Ba.

“le joueur Demba Ba, qui s’est senti insulté, lorsque l’on creuse son compte Twitter, on découvre qu’il est un militant islamiste. Il a soutenu BarakaCity, le Collectif contre l’islamophobie en France, Erdogan, Tariq Ramadan. Ce n’est donc pas un perdreau de l’année.” a poursuivi Zemmour avant de conclure, “Je me méfie toujours de toutes ces accusations de racisme car aujourd’hui tout le monde traite tout le monde de raciste. Lorsque l’on dit que je suis petit, chauve ou moche, je suis aussi blessé”.