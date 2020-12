Fin de carrière pour Booba ? Son prochain album sera le dernier

Alors que Booba vient de fêter ses 44 ans et s’apprête à présenter son dixième album Ultra de sa longue carrière musicale débutée avec le groupe Lunatic en compagnie de Ali, un projet qui devrait bien être le dernier comme vient de le confirmer le DUC dans un récent post sur son compte Instagram.

Booba l’avait déjà laissé pressentir à plusieurs reprises son prochain album devrait être le dernier, ““C’est bientôt l’heure” Booba a.k.a le Duc de Boulogne post ici une photo en studio chaussé d’une sombre paire de baskets. Annonce-t-il l’arrivée d’un projet? Musique? Textile? Cinéma? Une rumeur dit que cela pourrait être son dernier album? Sacré B2O ce qui est sûr c’est qu’avec lui on peut s’attendre à tout. On espère en savoir plus prochainement. La piraterie n’est jamais finie.” avait-il déjà commenté au mois d’aout dernier en publiant un cliché de ses pieds alors qu’il est posé dans son studio mais l’information se précise encore un peu plus selon la dernière déclaration du principal intéressé qui risque de décevoir ses fans.

L’hypothèse s’est confirmée ce samedi avec le message, “J’vais tous vous montrer et j’vous rendrai le game avec le double des clés tout jdid avec le compteur à zéro”, Booba compte donc frapper très fort avec l’album ultime, Ultra avant de se retirer définitivement du game pour laisser la place aux autres rappeurs, en attendant de découvrir ce nouvel opus qui devrait sortir prochainement, il poste fréquemment des extraits inédits sur les réseaux pour faire monter la pression et le premier 5G est déjà disponible.