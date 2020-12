Jul et Wejdene : Le feat vient d’être officialisé

“Anissa” c’est l’un des tubes du moment de la révélation Wejdene, le clip du morceau cumule déjà plus de 21 millions de vues sur YouTube et vient d’être certifié Single D’Or avec plus de 15 000 000 streams, un succès phénoménal que semble apprécier Jul qui vient d’inviter la jeune chanteuse de 16 ans sur son nouvel album “Loin du monde”, l’information vient d’être confirmée.

Jul vient tout juste d’obtenir un nouveau Disque de platine avec son dernier projet “13’Organisé” qui a dépassé les 100 000 ventes en moins de deux mois et se place toujours en tête du classement du dernier Top Singles en France avec le morceau “Bande organisée”, toujours aussi productif le rappeur Marseillais préparé la suite avec un prochain album intitulé “Loin du monde” qui va sortir le 18 décembre prochain.

En attendant Jul vient de lancer les précommande son de nouvel opus tout en confirmant sa collaborant très attendue avec la révélation de cette année, Wejdene, les deux artistes ont enregistré un morceau commun pour sans doute un nouveau tube comme ils l’avaient déjà laissé entendre au mois de mai dernier sur les réseaux sociaux.

“Certains ont trouvé et oui je serai bel et bien sur l’album de JUL le 18 décembre j’ai hâte de vous faire écouter ce titre😍🌎💋👑 @juldetp” a annoncé ce dimanche sur son compte Instagram Wejdene en mentionnant Jul et en postant le visuel du projet, elle rejoint SCH sur la liste des invités dont le nouveau featuring avec le rappeur Marseillais sur “M*THER F**K” a été dévoilé jeudi dernier.