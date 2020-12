Quand 2Pac et Michael Jackson se sont affrontés pour une jeune femme

2Pac et Michael Jackson font parties des plus grandes légendes de l’histoire de la musique avec des carrières incroyables, ils ont tous les deux marqué l’histoire mais il y a un 25 ans au alentour des 1995, les deux stars s’étaient embrouillés en raison d’une jeune femme.

En effet dans une affaire qui a refait surface récemment, Boo Kapone s’est exprimé sur cette affaire entre les deux artistes lors d’une soirée, le petite amie de Tupac à l’époque, Kidada Jones s’était retrouvée dans un conflit entre le rappeur américain et Michael Jackson.

“Michael est comme l’oncle de Kidada, ils sont proches. Lui et Quincy Jones se connaissent depuis longtemps. Quincy a fait toute sa musique. Elle était tout le temps avec la fille de Jermaine Jackson. Donc Michael était à une soirée, il y avait un barbecue et Kidada s’est assise sur les genoux de Michael, c’était simplement de l’affection, rien de plus. 2pac arrive, avec Big Syke et Mopreme, et 2pac devient dingue. Il y avait tellement d’énergie autour, il était avec Death Row, il y avait beaucoup d’argent, c’était 95-96, ils étaient supers chauds.” a confié Boo Kapone lors du podcast “Did You Miss Me” dans propos traduits et relayés par le média AdramaticHipHop.

“Donc Kidada était assise sur les genoux de Michael, 2pac entre et voit ça et il dit: « Qu’est-ce qu’elle fout assise sur les genoux de ce né**o ?” a-t-il ensuite précisé avant de poursuivre “Et Michael regarde Pac, et Pac arrive et il attrape Kidada. Et donc elle est au milieu des deux, Pac a son bras, Michael a son bras, il y avait un début de panique. Pac bouge Kidada sur le coté, Michael intervient, des mots sont échangés et ils en viennent aux mains. Pac attaque en premier, Pac n’est pas du genre à beaucoup parler, il frappe le premier, Michael se baisse pour esquiver et lui porte un coup, Pac lui donne un coup de genou, et ils se retrouvent à terre et on les sépare.”.

Un mal entendu entre Michael Jackson et 2Pac qui s’est finalement bien terminé, les deux chanteurs ont fait la paix et se sont serrés la main, “Spanky Hayes était là, vous pouvez lui demander. Donc on les sépare et ils se serrent la main et Michael lui dit que c’est un malentendu et qu’elle est comme sa nièce.” a conclu Boo Kapone.