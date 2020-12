Aya Nakamura souhaite un feat avec Cardi B, elle réagit directement !

Après Rihanna, Aya Nakamura rêve d’un featuring avec Cardi B qui à la surprise générale vient de réagir directement, alors qu’elle vient tout juste d’obtenir un nouveau Disque D’Or avec son dernier album intitulé “Aya” qui a dépassé les 50 000 ventes il y a quelques jours, l’interprète du tube “Djadja” poursuit la promotion des son projet avec une nouvelle interview à l’AFP dans laquelle elle parle d’une collaboration de rêve avec la femme du rappeur Offset qui a surpris tout le monde en validant la déclaration.

Ces dernières années Aya Nakamura a réussi à se faire connaître dans le monde entier avec son succès retentissant en France et avec son nouvel opus sorti le 13 novembre le succès de la chanteuse française n’est pas prêt de s’arrêter, lors d’un récent entretien pour l’émission Hits Français sur Apple Music elle avait déjà exprimé son souhait de faire une collaboration de renommée mondiale avec Rihanna mais Cardi B figure également sur la liste des featurings dont elle rêve.

“Rihanna, je kiffe, parce que pour moi, elle arrive à chanter, rapper. Elle est charismatique, elle arrive à faire sa marque, etc. Donc, c’est une source de motivation aussi, Rihanna. Mais même artistiquement, je trouve qu’elle a un truc en plus.” avait-elle déclaré lors de cet entretien il y a quelques semaines, dans une nouvelle interview pour l’AFP, Aya Nakamura a donc confié tous les featurings de ses rêves avec notamment Angèle, Louane ou encore Megan Thee Stallion mais c’est l’annonce de Cardi B qui a fait le plus de buzz.

En effet sa déclaration a été reprise par un compte fan de la rappeuse américaine sur les réseaux sociaux, une publication que Cardi B en personne a aimé ce qui a rapidement enflammé les internautes, un simple “J’aime” anodin ou signe d’une possible collaboration inédite entre elles, cela serait une grande première pour le femme d’Offset de collaborer avec une artiste française pour peut être un futur tube.

In a recent interview, French artist Aya Nakamura said that Cardi is one of her dream collaborations & she wants to collaborate with her (via @ayacharts). pic.twitter.com/sMu1vWwdzO

— Fan Account | #BLM (@BardiUpdatess) December 12, 2020