JuL: son génial partenariat avec Asics validé par les fans

Jul vient d’annoncer la sortie de son nouvel album Loin Du Monde pour ce 18 décembre, l’occasion pour le rappeur Marseillais de mettre en avant sa collaboration avec Asics avec un pack pour la précommande du projet avec sa paire de baskets pour faire plaisir à ses fans après avoir annoncé son featuring avec Wejdene.

“Et Merce @asics et Merce l’album le 18 decembre” a commenté Jul en postant le visuel pour annoncer la nouvelle validée par son public, sa publication a rapidement cumulé plus de 67 000 like, “Je les commander les asics”,”Ells sont trop belle”, “Elle sont incrooooooyable frèro vraiment un truuuuc de fouuu c’est exceptionneeeeeeeel” peut-on lire dans les commentaires des internautes qui ont apprécié l’initiative du rappeur pour son nouvel opus.

JuL lance GEL-Venture™ 7 Ovni, un modèle unique en partenariat avec Asics, vous en rêviez, c’est fait, l’accoquinassions la plus légitime du game entre Asics et Jul, le rappeur Marseillais a enfin désigné sa première sneaker et c’est la marque Japonaise Asics que à ça se passe.

Pour son premier projet, Jul a choisi de travailler sur une Gel-Venture 7 OVNI, hyper colorée, en y intégrant sa fameuse tête d’alien sur la languette. Ce produit exclusif est doté de la technologie Lite-Show avec des bandes réfléchissantes sur le côté de la tige, et de la technologie Gel au talon pour absorber les chocs.

La Gel-Venture 7 OVNI est vendue à 95 euros du 37,5 au 48 avec 5 accessoires D’Or et De Platine : deux paires de lacets, deux passe-lacets et gymbag, “Ma Team vous savez que j’aime vous régalez, en décembre en plus de l’album je vous ai préparé ça, vous la voulez ? Asics x D&P, Asics Gel Venture 7 OVNI dispo en précommande sur doretdeplatineshop.com” a déclaré à l’occasion du lancement des précommandes la paire de sneaker, disponible à la vente depuis ce mois de décembre.