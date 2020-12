Le Barca se moque du PSG à l’annonce du tirage au sort de la Ligue des Champions

Ce lundi a eu lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2020/2021, premier de son groupe à l’issue de la phase des poules, le Paris Saint Germain a hérité du FC Barcelone ce qui a rapidement remémoré des bons souvenirs du coté du club catalan au contraire des Parisien.

Le 16 février prochain le PSG va se rendre en Espagne pour affronter le Barca au Camp Nou lors du match aller avant un match retour au Parc des Princes le 10 mars 2021, les Parisiens espèrent cette fois ci ne pas vivre la même désillusion qu’il y a 3 ans lorsque le club Catalan avait remonté un retard de 4 buts pour éliminer le club Parisien 6 buts à 1.

Des retrouvailles très attendues par les Parisiens qui ont tenter de prendre une revanche alors que le compte Twitter officiel du Barca s’est amusé à troller le PSG en rappelant cet épisode de la célèbre remontada qui a marqué l’histoire du football en postant une vidéo de cette soirée cauchemardesque pour le champion de France alors que Neymar étant encore chez les Blaugranas à cette époque, cette double confrontation s’annonce donc très électrique, « Ça aurait pu être pire », a également titré le journal sportif AS en Espagne au sujet de ce tirage pour le Barca.

On the last episode of #BarçaPSG … pic.twitter.com/Y3wZiQiEIv

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 14, 2020