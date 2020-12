Gims fait totalement taire Booba et tous ses détracteurs d’une excellente façon

Gims vient d’adresser des messages pour mettre définitivement fin aux critiques

Après l’annonce des premiers chiffres des ventes de son nouvel album solo “Le Fléau“, Gims a décidé de pousser un gros coup de gueule face aux différentes et également contre les provocations de Booba le tout de la meilleure des façons sans aucun clash et en mettant en avant ses réussites avec sa musique.

“Plus de 40 000 albums vendus en une semaine (avec un mois de fuite et de tentatives de sabotages), je ne vous remercierai jamais assez, merci à là cavalerie Royal et la garde de nuit.” a tout d’abord mis en légende Meugui en postant une vidéo pour remercier son public d’avoir répondu présent notamment pour les achats de la version physique de son projet tout en affirmant que c’est bien album de Rap même s’il admet y avoir mis 2 morceaux pop urbaine et de variété, “Fermez-là” a-t-il conclu pour faire taire les haineux.

Alors qu’il vient également d’acter son retour avec la Sexion D’Assaut avec une tournée programmé en 2021 dans toute la France en attendant l’album “le retour des rois”, Gims a aussi répondu à Booba indirectement dans sa story, ce dernier n’a aucun répit et l’attaque sans arrêt sur le réseau social concernant ses ventes, reprochant de n’avoir fait que le 3ème meilleur démarrage de l’année avec des faibles chiffres pour les streams (8000) devancé par Ninho et Jul ou encore d’avoir plagié Drake et Travis Scott avant d’annoncer faire mieux que lui avec son prochain album “Ultra“.

Meugui a réagi tout simplement à ses critiques en affichant sur Instagram une séquence vidéo avec ses nombreuses récompenses reçues dans sa carrière avec la légende, “Je réponds que par des victoires pour les ennemis” pour faire taire ses détracteurs avant de s’est exprimer sur la fuite de son projet avant sa sortie en réponse à un fan.

“Un roi se doit de garder son sang froid face aux injures de quelques miséreux. La cavalerie est plus a même de s’en charger” a-t-il affirmé sur le réseau social questionné par un internaute alors qu’il poursuit actuellement la promotion de son nouvel opus comme avec son récent passage sur France 2 avec Kendji et Chantal Goya dimanche dernier.