Landy – A-One

Landy présente l’album A-One, depuis deux ans, le jeune rappeur séduit un public toujours plus grand. Arrivée fracassante dans le rap avec le titre « En bas de chez moi » en 2017, ce passionné de moto et d’adrénaline multiplie les succès, notamment avec son premier album Assa Baing, sorti en 2019 certifié disque d’or dont sont extraits « Le Dyonisien », « Muerte » feat Dadju, « Un gaou à Saint-Denis ».

En décembre 2019, il tient sa première scène, seul, dans une Machine du Moulin Rouge pleine à craquer. Landy a eu raison de froisser le micro en plus du bitume avec son deux-roues.

Sa formule ? Des contes de faits de la street avec un sens de la mélodie imparable et des collaborations avec les têtes d’affiche du rap français. Son nouvel album A-One qui sortira le 18 décembre 2020, dont « Aucune limite », « Filon » et « Millions d’euros » feat Niska sont les premiers extraits, est une radiographie d’une jeunesse qui va trop vite, dans un sentiment d’urgence et en perpétuel deal avec la mort, dangereuse, passionnante et bouleversante à la fois. En feats sur l’album : Koba LaD, Ninho, Niska et Soolking.

Tracklist

1. A1

2. Filon

3. Rentabiliser

4. Médusa

5. Enfants terribles (Feat. Ninho)

6. V12

7. Millions d’euros (Feat. Niska)

8. Derrière moi

9. Baby ciao

10. Ma werss (Feat. Soolking)

11. Demi-frère

12. Vaudou

13. Prends ta paye (Feat. Koba LaD)

14. Sicario

15. Aucune limite

16. Pleins phares

17. Le même