Mathieu Kassovitz dézingue Booba après son attaque et ca fait très mal

Le clash est lancé entre Booba et Kassovitz

Alors qu’il vient de dévoiler l’extrait d’un titre inédit et de révéler le nom d’un nouvel invité sur son album prochain album avec Bramsito, le Duc de Boulogne vient de susciter la rencontre du réalisateur français pour sa récente attaque à son encontre sur Instagram.

La dernière fois qu’il a fait un bon morceau, j’avais des cassettes et un walkman

Mathieu Kassovitz était de passage hier soir dans l’émission des Grandes Gueules sur RMC, l’occasion pour lui réagir aux critiques de Booba sur son réseau social préféré suite à la déclaration de l’acteur au sujet du maintien de la fermeture des salles de cinéma imposée par le gouvernement qui selon ce denier sont de toute façon vouées à disparaitre dans un avenir proche et cela va donc tout simplement accélérer le processus, des propos qui avaient d’ailleurs suscité la polémique.

Dans une story en début de semaine, Booba s’en était pris sévèrement à Mathieu Kassovitz en l’insultant, “Toi t’es une grosse M****.” avait-il commenté avant d’enchainer “Ça se voit que tu n’es pas dans le besoin. Et dire que t’as fais La Haine, la honte. Ça tue 0,05% des gens, moins que la grippe pauvre cloche.” avant de conclure avec une punchline, “La dernière fois que t’as fait un film valable, j’avais un magnétoscope et il y avait des “VidéoFutur” et de le traiter de vendu, de quoi se faire encore un nouvel ennemi parmi les célébrités en plus des rappeurs.

Une provocation qui n’a pas laissé indifférent le réalisateur du film La Haine qui ne s’est pas démonté face à B2O, “Je vais lui répondre que la dernière fois qu’il a fait un bon son j’avais des casquettes et walk-man, donc on en est au même niveau” a-t-il déclaré en direct dans l’émission avant d’ajouter “Il clashe tout le monde c’est pas intéressant. J’ai 50 ans, je ne vais pas clasher des mecs comme quand j’avais 20 ans, c’est ridicule”, des propos qui ne devraient pas manquer de faire réagir le rappeur français.