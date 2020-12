Wejdene et Jul réunis pour le tube de cette fin d’année avec “Loin Du Monde” [Son]

C’est l’événement de cette fin d’année dans le rap français, le dernier album de Jul sur lequel Wejdene est conviée pour un morceau éponyme au nom de ce nouvel opus “Loin Du Monde”.

Pour conclure 2020, une année encore très chargée pour Jul, le rappeur Marseillais décidé de sortir un énième album pour le plus grand bonheur de ses fans, un projet promotionné par un premier extrait intitulé “Mother Fuck” avec son compère du collectif “13’Organisé”, SCH révélé quelques jours avant la sortie de cet opus.

Jul avait ensuite présente la précommande de l’album sur le site de son label D’Or et de Platine en annonçant également la listes des nombreux invités et c’est le featuring avec Wejdene, révélation de cette année avec ses tubes “Coco” et “Anissa” puis certifié Disque D’Or avec son premier album “16” qui suscité le plus d’impatience auprès des auditeurs.

Cette collaboration très attendue est désormais disponible en écoute ci dessous ainsi que l’album “Loin Du Monde” sur toutes les plateformes de streaming et dans les bacs depuis ce vendredi.