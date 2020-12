Booba a banni à vie d’Instagram, B2O relativise, ”L’important c’est le son”

C’est confirmée, le compte Instagram de Booba qui a sauté ce jeudi pour la deuxième fois pendant cette année et définitivement supprimé du réseau social cette fois-ci, le rappeur français ne pourra pas faire son retour et a perdu ses abonnés.

Effectivement, Booba est allé un peu trop loin dans ses clashs et toutes ses publications sur Instagram alors que le réseau social l’avait pourtant menacé plusieurs fois de supprimer son compte notamment lors du mois de février avec la publication d’une sextape de Fianso. Le DUC avait réussi à revenir en faisant la promesse de se tenir à carreau après une absence de quelques jours, une promesse qu’il a tenu pendant quelques temps avant de relancer les clashs durant ces dernière semaines ou en s’en prenant ouvertement à des personnalité publiques. Alors qu’il avait réussi à réunir plus d’un million de followers sur ce nouveau compte ce dernier vient encore d’être supprimé avec un bannissement à vie. Un porte parole d’Instagram à d’ailleurs confirmé la lourde sanction, cette suppression est définitive, Booba a encore enfreint les règles de communauté, “En janvier, nous avons banni Booba d’Instagram pour avoir violé les standards de la communauté. Nous avons désormais aussi supprimé de façon permanente @boobaofficial, le compte fan de Booba géré par ses équipes, après avoir enfreint ces règles à plusieurs reprises.” a-t-il expliqué. Les derniers dérapage de Booba ont donc été de trop et il a tiré sa révérence en faisant un retour sur Twitter en relativisant la situation sur le plus important, la musique, “N’oubliez pas que dans tous ça l’important c’est le son. Et dans ce domaine le DUC est indétrônable. Les réseaux c’est les réseaux. Il faudra m’avoir sur le terrain. #ULTRA” a-t-il conclu.