Nekfeu s’attaque à Fred Musa et Skyrock en les traitant de “Pédophile”, il réagit !

Ce vendredi Alpha Wann a réservé une grosse surprise aux fans de rap français avec la sortie de sa nouvelle mixtape sur laquelle il a invité en featuring Nekfeu pour plusieurs morceaux et leur collaboration sur le titre « San Andreas » a notamment fait beaucoup parler en raison d’un clash contre l’animateur Fred Musa et la radio Skyrock, ce dernier à d’ailleurs répondu.

En effet sur le nouveau projet événement d’Alpha Wann qui s’est entouré de nombreux invités tel que Kalash Criminel, Dinos, Kaaris, Freeze Corleone, Lesram et bien sur Nekfeu qui a disparu des réseaux sociaux depuis son dernier album “Les Étoiles vagabondes”, sa présence sur des nombreux titres à donc surpris tout le monde mais c’est son couplet sur « San Andreas » qui a interpellé les auditeurs avec la phrase « Skyrock : Pédophile FM, chez nous y’a personne qui les aime ».

Rapidement le célèbre animateur aux commandes de l’émission Planète Rap, Fred Musa s’est directement senti visé par cette punchline et a décidé de s’exprimer sur cette pique, c’est lors d’un live sur le réseau social Instagram avec un autre animateur et journaliste rap, Mehdi Mouse qu’il a répondu cette phrase, « Je rappellerai plus tard comment Nekfeu je l’ai sauvé de Willy le Barge (producteur de Guizmo), allez ciao », une réaction simple et directe sur présentateur de Skyrock qu’il semble avoir des gros dossiers sur le rappeur français mais pour le moment aucune information ou explication n’a filtré sur ce différend entre eux alors que Guimo et Nekfeu étaient tous les deux en clash il y a quelques années avant que le tensions ne se soient apaisées entre les deux rappeurs français.