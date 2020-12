4Keus Gang : 2 rappeurs du groupe incarcérés, accusés d’extorsion en bande organisée

Après plus d’une année d’absence, le 4Keus Gang a fait son retour au début du mois de novembre dernier avec un nouveau single intitulé “Bosse comme un Boss”, mais le groupe de rap français vient de connaître un gros coup dur avec l’incarcération de deux des trois membres du groupe comme vient de le révéler un message dans la story de leur compte Instagram il y a quelques jours.

Formé par 7 rappeurs à la base, le groupe s’était séparé de 3 membres en 2014 qui ont fondé le 4Keus alors que les 4 autres (LeBlack, Bouska, Péké et HK, ce dernier a également quitté le groupe ensuite) sont restés sous l’entité 4Keus Gang signé chez Believe Music en sortant plusieurs projets de 2017 à 2019 avec des nombreux déboires et une longue période d’absence musicale depuis l’année dernière avant ce retour le mois dernier.

Après l’album “L’Histoire d’Un Gang” paru au mois de février 2019 avec les featurings de Ninho, Sofiane, Kalash Criminel et Kaaris, le prochain projet du 4Keus Gang va être en attente malgré le récent retour du groupe originaire de la cité des 4000 à la Courneuve après leur nouveau titre en raison de l’incarcération de deux des trois membres, dans un message posté via une story du compte Instagram officiel du groupe on peut lire “Libérez Elax et LeBlack”, une information également confirmée par le média Rap Rnb.

Ce qui confirme donc la rumeur de l’arrestation des deux rappeurs français, le message affiche également une capture d’écran d’un article du journal le Parisien de cette semaine avec le titre “La Courneuve : les commerçantes des 4000 étaient victimes d’extorsion” qui annonce leur mis en examen dans cette affaire impliquant 10 arrestations par la police, les artistes sont accusés d’être liés à une affaire d’extorsions de fonds contre des commerçants du quartier, les individus auraient assuré une “protection” aux commerçants en exigeant d’être payé ou d’avoir des produits offerts.