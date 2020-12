Rohff contre Booba, le combat reprend sur Twitter et ca chauffe salement

Alors que le départ de Booba d’Instagram aurait pu apaiser les clashs et mettre fin aux dernières tensions entre ce dernier et Rohff qui avaient multiplié les échanges virulents depuis plusieurs jours, les deux rappeurs français ont poursuivi leur clash sur un autre réseau social, celui de l’oiseau bleu, Twitter.

Visiblement plus laxiste sur les règles de la communauté, Booba n’a pas encore été lourdement sanctionné par Twitter au contraire d’Instagram qui avait averti le rappeur à plusieurs reprises avant de prendre la décision radicale de le bannir définitivement la semaine dernière après un énième débordement et il a donc décidé de rebondir sur la plateforme de l’oiseau bleu pour reprendre ses anciennes habitudes en s’attaquant tout d’abord à Saïd Taghmaoui, la Sexion D’Assaut (Gims et Lefa notamment) et Benash avant de relancer également les hostilités contre Rohff.

Booba s’est d’abord moqué du dernier titre de Rohff sur Twitter dans lequel il le clashe ouvertement, “Fréro je t’envoie tout mon soutien et toute ma force. Vraiment hâte que ça sorte franchement ça à l’air d’envoyer du lourd. Grosse prod gros gammos flow tah le hannout casquette sirop d’érable t’es un putain d’génie vraiment!!! J’vais repousser Ultra c’est trop” a-t-il réagi avant de poursuivre “Ça sort quand “A.C.Miloud”? Le Kevin en question n’a pas de parents et n’avait pas de goûter à l’école. Il est moitié Français moitié Serbe il a 19 ans fait 1m90 pour 89 kilos. Pratique le Krav’maga depuis l’âge de 7 ans avec son père adoptif. Tu fais 1m72… Et tu es un lâche”, tout en postant un tweet d’un faux compte d’Housni avant de publier une ancienne vidéo du rappeur du 94 en compagnie de la femme de Gims, Demdem et d’ajouter un tweet d’un compte fan accusant Roh2F de plusieurs faits comme d’avoir braqué son frère, d’avoir frappé une femme enceinte ou encore d’avoir publié des stories diffamatoires sur Instagram sans aucune censure tout en demandant au réseau social de rétablir le compte de B2O.

Rohff a rapidement répondu à son tour sur Twitter avec une nouvelle fois l’interview d’Inès Sberro et le message “Dites à Eli Baba et ses 40 mineurs d’arrêter de m’inventer une relation avec Dem dem ça n’a jamais existé !!! Que vaut la parole d’un Vieux mithomane drogué?Ce genre de diffamation pour tenter de noyer ses détournements de mineurs Visage pleurant à chaudes larmes soignez le ! aidez le !”, puis avec un nouveau montage photo le parodiant en “Eli Baba & les 40 mineurs” avant d’expliquer sur les accusations le concernant “Coupable de rien du tout ! Heureusement qu’il y a une justice pour les accusations mensongères et diffamations.Folie+divorce égale Vengeance foirée.Après ça elle a essayer de m’embrasser de force devant le ptit! je suis coupable que de l’avoir fui pour préserver mon fils.#Vérité”.

Le clash entre les deux rappeurs semble donc une nouvelle fois être relancé alors que Booba vient également de publier un tweet ce lundi pour indiquer qu’il a été averti par Twitter pour ses publications et risque donc aussi d’être sanctionné sur le réseau social en attendant le prochain extrait de son nouvel album qui devrait sortir le jeudi 31 décembre en featuring avec Gato.

Ça sort quand “A.C.Miloud”? Le Kevin en question n’a pas de parents et n’avait pas de goûter à l’école. Il est moitié Français moitié Serbe il a 19 ans fait 1m90 pour 89 kilos. Pratique le Krav’maga depuis l’âge de 7 ans avec son père adoptif. Tu fais 1m72… Et tu es un lâche 👀 pic.twitter.com/0AU4Ad8Bt7 — Booba (@booba) December 18, 2020

Dites à Eli Baba et ses 40 mineurs d’arrêter de m’inventer une relation avec Dem dem ça n’a jamais existé !!! Que vaut la parole d’un Vieux mithomane drogué?Ce genre de diffamation pour tenter de noyer ses détournements de mineurs 😭 soignez le ! aidez le !🤣😂 pic.twitter.com/gImI9As5YA — ROHFF (@rohff) December 21, 2020