Wejdene mineure, un mensonge ? Une nouvelle révélation sur son âge interpelle

En début d’année pendant plusieurs semaines les internautes s’étaient interrogés sur l’âge de l’une des révélations de l’année, Wejdene, finalement au mois d’aout dernier TF1 a mis fin aux spéculations lors de la diffusion d’un documentaire sur la jeune chanteuse confirmant qu’elle est mineure en affichant une photo de l’artiste lors de son passage en classe de 6ème révélant son année de naissance, une information ensuite validée par la sortie de son album.

Wejdene avait ensuite confirmé cette information quelques jours plus tard en dévoilant son tout premier album solo intitulé “16”, “16. Mon album sortira le 25 Septembre Mon rêve se réalise enfin, J’ai tous juste 16ans et je boss 24h 7j pour vous satisfaire j’ai tous mis dans l’album ! Et vous n’avez encore rien vu Disponible déjà en Pré-Commande DÉPÊCHEZ VOUS !” avait-elle commenté à l’époque sur son compte Instagram en postant le visuel de son album tout en confirmant la rumeur sur son âge qui fait donc référence au titre de cet opus désormais certifié Disque D’Or avec plus de 50 000 ventes mais une nouvelle information a semé la discorde.

En effet Inès Sberro a levé un gros doute sur l’âge de Wejdene lors d’une récente déclaration au sujet du passage de la jeune chanteuse il y a quelques mois dans la villa de “Les Marseillais VS le reste du monde 5” invitée par la production pour chanter son single “Coco”, “Un soir, il y a eu Wejdene qui est venue. Quand Wejdene était là, Thibault était vraiment à fond. Elle a vraiment pété un câble. A cause de Wejdene en fait. Wejdene chantait devant nous, il était en première loge à fond. Là je me suis dit ‘oula’. J’ai l’impression qu’elle a peur.”, a-t-elle tout d’abord confié avant de poursuivre “Ca a créé une dispute entre Jessica et Thibault parce qu’il a montré de l’intérêt à Wejdene. Pas de la séduction. Il lui a montré trop d’intérêt. Wejdene n’était plus là. Il y a peut-être des failles” a expliqué la candidate de l’émission de télé-réalité qui a également assuré plusieurs fois que l’interprète du tube “Anissa” était âgée de 19 ans ce qui a interpellé les internautes de quoi semer la zizanie et remettre en cause une nouvelle fois son jeune âge.

xptdrrrr Wejdene elle est restée 10 minutes dans la villa et elle a réussi à créer de la jalousie de la part de Jessica, y a pas à avoir si peu confiance en son mari 💀 pic.twitter.com/dcbY4uCmxn — ʜᴇʟʟɪsʜ 😇 (@hellsunlight) December 17, 2020

Inès vient de balancer le réel âge de Wejdene ou c’est une erreur mdr ? https://t.co/l1Sf5W7Ps8 — RealTV Best FR (@RealTVBest) December 17, 2020