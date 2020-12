Après le clash avec Eminem, Snoop Dogg passe aux menaces

Pour finir cette année, un clash a éclaté entre deux immenses légendes du hip hop aux Etats Unis, Snoop Dogg et Eminem, les choses se sont envenimées entre les deux rappeurs suite à des paroles d’un des morceaux extrait de la réédition du dernier album de Slim Shady qui n’ont pas manqué de faire réagir Snoop cette semaine.

« And, as far as squashin’ beef, I’m used to people knockin’ me/But, just not in my camp, I’m diplomatic ‘cause I’m tryna be/Last thing I need is Snoop doggin’ me/Man, dog, you was like a damn god to me/Man, not really/I had dog backwards. » a lâché Eminem dans le single Zeus, des lyrics traduites en français qui s’expliquent par “Et, pour parler des beefs, je suis habitué à ce que les gens me tombent dessus/Mais pas dans mon propre camp. Je mets les formes parce que je le veux/La dernière chose dont j’ai besoin, c’est que Snoop m’en mette une/Mec, dog, t’étais un Dieu pour moi/Mec, pas vraiment/J’ai épelé Dieu à l’envers, les paroles ciblent directement Snoop suite à ses propos sur ses rappeurs préférés.

Des paroles qui ont ensuite fait réagir Snoop Dogg sur son compte Instgaram en déclarant dans un premier temps, “Les gens qui ne savent pas communiquer pensent que tout est sujet à dispute. A l’époque, si quelqu’un te détestait, ça signifiait que tu avais merdé. Maintenant, ça a une connotation positive” a-t-il commenté sur le réseau social sans nommer directement Eminem mais de quoi faire monter la tension entre les deux artistes.

Très actif sur son compte Instagram, Calvin Cordozar Broadus, Jr. de son vrai nom en a encore remis une couche ce mardi, en postant cette fois ci une photo de lui avec un collier et un bijou en forme de pistolet tout en ajoutant la légende, “Locked and loaded” traduit par “Verrouillé et chargé”, un message menaçant visiblement destiné à Eminem comme l’indique d’ailleurs les commentaires des internautes sur la publication.