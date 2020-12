La réplique de Booba à Mathieu Kassovitz avec un dossier sur La Haine 2

Avant sa suspension d’Instagram, Booba avait piqué Mathieu Kassovitz suite à ses propos polémiques sur la non réouverture des salles de cinéma annoncée par le gouvernement, d’après le réalisateur français les cinémas sont tous vouées à disparaitre sur le long terme car les films sortiront à l’avenir directement sur les plateformes en ligne selon lui, donc ce choix va tout simplement accélérer le processus d’après sa réflexion, une déclaration qui avait suscité une vive polémique.

“Toi t’es une grosse M****.” avait lâché Booba avant d’ajouter “Ça se voit que tu n’es pas dans le besoin. Et dire que t’as fais La Haine, la honte. Ça tue 0,05% des gens, moins que la grippe pauvre cloche.” avant de finir sur une punchline contre Kassovitz , “La dernière fois que t’as fait un film valable, j’avais un magnétoscope et il y avait des “VidéoFutur”. Le réalisateur ne s’était pas démonté et avait ensuite répondu du tac au tac dans l’émission des Grandes Gueules sur RMC “Je vais lui répondre que la dernière fois qu’il a fait un bon son j’avais des casquettes et walk-man, donc on en est au même niveau. Il clashe tout le monde c’est pas intéressant. J’ai 50 ans, je ne vais pas clasher des mecs comme quand j’avais 20 ans, c’est ridicule”.

Mais comme à son habitude, Booba n’a pas manqué l’occasion de répondre avant de perdre définitivement son compte Instagram en ressortant de la dossier sur la demande de Kassovitz pour que le rappeur intègre le casting de la suite de La Haine, “Tu m’appelais tous les ans pour me supplier de jouer dans La haine 2. Tu t’en souviens ? Je sais même pas où tu avais eu mon numéro coquinou. (…) On veut bosser nous. On a des bouches à nourrir. On a du gel, des masques, des cagoules. C’est carré. Et j’ai le 07 à Didier Raoult. Chloro dispo sous le manteau”. avait-il commenté avant de se faire bannir du réseau social ce qui devrait mettre définitivement fin à cet échange tendu entre eux.