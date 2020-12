Booba charge la vie privée de la compagne de Gims, Demdem

DemDem avait félicité la décision du départ de Booba d’Instagram et vient de faire part de son agacement par rapport au comportement provocateur de ce dernier qui même sur Twitter ne lâche pas la femme de Gims.

Booba s’attaque maintenant à la femme de Gims

En effet en parallèle de la sortie d’Azerty cette semaine, Élie Yaffa de son vrai nom continue d’attaquer Demdem en répercussion à son clash avec Gims et Rohff, la compagne de Meugui a également récemment subi les foudres des fans de B2O sur les réseaux l’insultant méchamment. Elle a donc décidé de pousser un gueule dans plusieurs stories il y a quelques jours pour exprimer son ras-le-bol face à cette situation et pour répondre à la rumeur balancée par Booba concernant une relation passée entre elle et Housni avant d’être en couple avec le rappeur de la Sexion D’Assaut, “Selon la logique de certains, faire une photo avec un artiste c’est être une pu*e.” a-t-elle commenté avant de poursuivre visiblement lassée par cette polémique “Ok vos mères, vos sœurs, vos filles vos ancêtres et vous même vous êtes des grandes grandes put**** alors…”.

“Bandes de misérables vous espérez que je sois aussi médiocre que vous bande de mer*** occupez vous du c** de votre père” a ensuite conclu Demdem très énervée par les attaques qu’elle subit depuis plusieurs jours sur les réseaux alors que Booba de son côté continue de s’en prendre à elle comme vous pouvez le découvrir avec les publications ci dessous mais cette fois ci sur Twitter, un comportement que les internautes ont d’ailleurs décidé de signaler à l’oiseau bleu ce qui lui a fait écoper d’une première sanction avec 12 heures de blocage pour ne pas avoir respecté les règles, B2O poursuit notamment son accusation concernant sa liaison avec Rohff en s’acharnant sur elle.

Après le blocage du DUC par Insagram, Gims avait jubilé en postant un message “Game Over” dans une storie quelques minutes après la suspension de son compte, un message relayé ensuite par sa femme Demdem avant de poster également une photo d’un plat en train de mijoter avec en légende le commentaire “repas de la victoire”, cette dernière avait espéré que cela pouvait apaiser les tensions mais au contraire les clashs ont repris cette fois ci sur Twitter jusqu’à peut être la prochaine suspension de B2O à venir qui risque encore d’être sanctionné avec ce type de comportement.