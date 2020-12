Black M choque en profitant du buzz d'un faux clash contre Wejdene, Koba LaD...

Wejdene, Koba LaD, Fred Musa clashés pour le buzz

Black M a rendu dingue la Twittosphère samedi dernier après une longue série de plusieurs messages virulents contre ses compères de la Sexion D’Assaut mais également face à Wejdene, Koba LaD, Fred Musa de Skyrock ou encore Kev Adams et même son ami Gims qui lui avait même répondu, ses propos avaient même fait réagir Booba.

Black M soutenu par Gims et Kev Adams

Après avait laissé planer le doute pendant quelques heures après mis le feu à la toile, Black M a finalement révélé le poteau rose de toute cette affaire, il s’agissait d’un faux clash pour la promotion de son nouveau projet qu’il prépare en solo, le coup de marketing avait tout de même était anticipé par des nombreux fans du rappeur qui va sortir au mois de 2021 “Alpha part 1” et dont le premier extrait se nomme “Black Shady Part 4”.

Une technique surprenant de la part de Black M mais qui a très bien fonctionné, l’artiste de la Sexion D’Assaut a réussi à faire parler dans tous les médias et sur les réseaux, la vidéo de son nouveau clip à même dépasser le million de vues en une journée, il a ensuite confirmé qu’il n’y a aucune embrouille avec la Sexion D’Assaut, Gims ou encore Kev Adams en s’affichant dans des stories de son compte Instagram avec ce dernier en ajoutant en légende des émojis coeurs.

“Le clash entre #gims et #blackm et inutile”, “Pire com du monde, tu pensera a virer la personne qui t’a donné l’idée sauf si c’est toi là on peut plus rien faire”, “Ptdrrr c’est nul sois digne supprime”, “Donc tout ça c’était pour te faire de la promo”, “Tellement prévisible”, “MAIS C’ÉTAIT SÛR EN FAIT C’ÉTAIT SÛR”, “Je m’attendais à rien mais je suis quand même déçu”, “Me dis pas on a vécu tout ses tweets, toutes ses théories pour 15 sec d’extrait” peut-on lire dans les réactions mitigées des internautes sur les réseaux du coup marketing de Black M.