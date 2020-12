Booba insulte Black M de lâche pour avoir simulé un faux clash

Twitter est devenu le nouveau terrain de jeu de Booba, après avoir été forcé de quitter Instagram, le rappeur français exilé à Miami multiplie désormais les provocations sur le réseau social à l’oiseau bleu et sans relâche avec comme nouvelle cible, les membres de la Sexion D’Assaut.

Le faux clash de Black M a fait un énorme buzz

Ce samedi 6 décembre, Black Mesrimes a enflammé la toile en se lançant dans un clash inattendu contre ses compères de la Sexion D’Assaut et son label le Wati B, il s’en est également pris à Kev Adams, Dawala, Gims l’accusant d’avoir vendu son âme au diable et a relayé des propos de Koba Lad qui a déclaré lors d’une interview ne pas apprécié le groupe de rap parisien leur préférant Magic System, une affaire qui n’était finalement qu’un coup monté pour profiter de ce buzz dans le but de faire la promotion de son nouveau clip en solo ainsi que de son prochain projet.

Booba se moque de Black M

Black M avait intrigué le public en s’interrogeant sur les surprenantes révélations de ce dernier et les raisons de ce clash alors que la Sexion D’Assaut vient à peine d’annoncer son retour il y a quelques semaines pour une nouvelle tournée en France ainsi que le préparation de l’album “Le retour des rois”, finalement ses fans ont rapidement été rassurés en découvrant qu’il s’agissait là en faite d’un coup préparé à l’avance pour faire sa promotion avec la sortie d’un titre inédit.

Mais ce clash a également fait réagir Booba qui s’active en ce moment sur Twitter et vient de s’en prendre notamment à Kalash Criminel s’amusant de son Albinisme, B2O s’est tout d’abord satisfait des révélations de Alpha Diallo de son vrai nom avant d’espérer que cela ne soit pas un fake, d’attendre avec impatiemment la suite des confidences et de cette affaire qu’il a visiblement suivi de très près sur le réseau social.

Le DUC a ensuite supprimé son tweet et a affiché sa déception face à Black M qui simule une fausse embrouille pour tenter de mettre en place un buzz pour ensuite s’assurer une grosse publicité gratuitement, “Ah ça vaaaa vous sortez un son éclaté à minuit on a compris ça va. Quelle comm de lâches…. Depuis quand tu dis des vérités toi d’abord” a-t-il commenté sur Twitter en ajoutant plusieurs émojis mort de rire et en mentionnant le rappeur de la Sexion qui n’a pas répondu.