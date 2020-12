Kaaris milliardaire !

Kaaris atteint le milliard de vues

Kaaris aura connu une année 2020 très chargée avec la sortie de son sixième album solo “2.7.0” paru le 4 septembre dernier sur son propre label OG Record après avoir quitté Def Jam France et signé chez Lutèce Music, affilié au label Caroline France, le projet avait réalisé un bon démarrage avec 17 221 exemplaires ventes en première semaine.

Le clip Goulag a explosé les vues

Alors que ce nouvel opus avec plusieurs invités tel que Dajdu, Gims, Sid les 3 Éléments, Imens Es, Bosh ou encore Freeze Corleone et Gazo sur la version bonus de l’album avec des titres inédits qui se sont ajoutés au projet se rapproche tout doucement des 50 000 ventes pour obtenir la certification de Disque d’Or, Gnakouri Armand Okou vient de réaliser un nouvel exploit en cette fin d’année.

Effectivement Kaaris termine l’année en beauté, le rappeur de Sevran vient de dépasser le milliard de vues sur sa chaine Youtube suivie par plus de 3 millions de personnes, Riska est le vingtième artiste urbain français à atteindre ce chiffre sur YouTube, Gims avec 4,4 milliards de vues, Jul avec 2,2 milliards de vues et Soprano avec 2,1 milliards de vues dominent ce classement alors que Naps et Soolking ont également récemment intégré ce club très fermé du “Milliard de vues” sur YouTube.

En 2020, Kaaris a notamment fait très fort avec le clip du single “Goulag” (meilleur démarrage de sa carrière pour un single) dévoilé cet été, la vidéo cumule déjà plus de 21 millions de visionnages, le titre “Illimité” culmine aussi à plus de 8 millions de vues alors que ses collaborations avec Freeze Corleone sur “IRM” affiche 5,2 millions de visionnages et “1er coeur” avec Gims atteint les 7.4 millions de vues et enfin son récent featuring avec Gaso sur le morceau “Five-O” a cumulé plus de 1,7 millions de vue en seulement une semaine.