Squeezie l’affirme son triomphe aux NRJ Music Awards “est un pu*ain de hold-up”

Lors de la dernière cérémonie des NRJ Music Awards, au début du mois de décembre, Squeezie a remporté le trophée avec surprise dans la catégorie révélation francophone de l’année alors que le Youtubeur était en concurrence avec Tayc, Wejdene, Hatik et Soolking.

C’est un pu*ain de hold-up

Une victoire qui a surpris le principal intéressé, à la différence des autres artistes nominés dans cette catégorie, Squeezie ne se considère pas comme un véritable chanteur mais comme un Youtubeur en étant notamment le vidéaste francophone le plus populaire sur la plateforme d’hébergement de vidéos de Google avec plus de 15 millions d’abonnés et des milliards de vues sur ses vidéos.

Squeezie le premier surpris de son triomphe

Cet été, Squeezie avait décidé de se lancer dans une de ses grandes passions, la musique avec un premier album nommé Oxyz avec lequel il avait réussi a atteindre les 20 000 ventes lors de la première semaine d’exploitation du projet, « Mais quel hold-up. #NMA2020 merci pour tous vos votes c’est dingue d’avoir autant de soutien dans tout ce que je fais » avait-il réagi sur Twitter après avoir reçu son trophée aux NRJ Music Awards 2020.

Il y a quelques semaines lors d’un interview dans Popcorn, le Squeezie est revenu sur sa participation à cette cérémonie organisée par NRJ, “Qu’on soit clair, c’est un pu*ain de hold-up. Je n’ai rien à faire là-bas, mais ça me fait trop rire d’y être. Je me dis que je ne suis pas forcément le plus légitime parmi les artistes qui ont été nommés. J’ai sorti juste un album, c’est très récent, il n’y a pas de hit de fou, donc tu peux te poser des questions.” a-t-il déclaré.

“J’ai beaucoup souffert d’avoir sorti cet album, il y a eu beaucoup de haine autour de ça. Et c’est normal, quand tu changes de case, c’est terrible. Je l’ai fait vraiment pour moi, pour kiffer, mais je me suis tellement investi dedans, qu’inconsciemment je me suis créé des attentes, et les 10 % qui ont détruit le truc, ça m’a atteint. J’ai mis trop de cœur là-dedans, et j’aurais dû prendre un peu plus de distance.” a-t-il ensuite ajouté.