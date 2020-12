50 Cent se fait sévèrement clasher par Rick Ross

Ca chauffe entre 50 Cent et Rick Ross

En 2008 l’embrouille entre 50 Cent et Rick Ross avait éclaté après un regard de travers de Fifty qui avait déplu à Rozay à l’époque avant que le clash ne se poursuive en musique jusqu’il y a 6 ans et le choix de ce dernier de passer à autre chose, une décision sur laquelle il semble être revenue en arrière.

“Il ne sait rien faire pour sauver sa vie”

Après avoir fait face à 2 Chainz lors d’un battle Verzuz il y a quelques semaines, les fans espéraient maintenant que Rick Ross allait affronter 50 Cent pour mettre définitivement fin à leur embrouille à cette occasion mais Ricky Rozay n’est clairement pas très chaud pour se lancer dans un Verzuz face à Fifty et s’est exprimé à ce sujet lors d’une entretien avec I Am Athlete, présenté par le duo Channing Crowder et Fred Taylor.

“Serait-ce vraiment divertissant sur le plan musical ? Je suis un vrai mec, 50 Cent avait des sons énormes quand il avait les plus grands producteurs et artistes autour de lui pour les créer.” a tout d’abord déclaré Rick Ross avant de continuer en profitant de l’occasion pour placer un petit tacle à l’interprète du tube “In Da Club”, “C’est pourquoi, en ce moment, il ne sait rien faire pour sauver sa vie. Rozay ne pourrait probablement pas le sauver”.

“Bien que je n’aie aucune rancune envers Curtis personnellement, je crois qu’il me déteste vraiment. S’engager dans le beef avec lui était toujours censé être professionnel et concerner les affaires.” a ensuite expliqué Rick Ross lors de cette interview avant de conclure “Notre clash était censé principalement se dérouler avec des mots et du rap. Il est évident que Curtis et moi avons eu notre beef au fil des ans, mais trop c’est trop”, des propos qui ne devraient pas manquer de faire réagir le principal intéressé.