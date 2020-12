Gims obtient le Disque de Platine le plus rapide de 2020 !

Un nouveau succès avec “Le Fléau”

Alors que Gims était attendu au tournant avec son nouvel album paru au début de ce décembre après le succès de ses précédents projets en solo, il avait fait le choix cette fois ci de sortir un opus moins commercial en oubliant les singles chantés pour la radio avec des morceaux rap comme à ses débuts avec la Sexion D’Assaut.

Gims a prouvé ce qu’il valait dans le rap

Un choix payant pour Meugui qui a réussi à prouver sa valeur avec un album 100% Rap avec un nouveau succès commercial, le quatrième projet en solo de Gims intitulé “Le Fléau” a d’abord obtenu la certification de disque d’or en seulement 10 jours avant de continuer a fait un carton les jours suivants et à l’occasion des fêtes de cette fin d’année, les ventes se sont maintenues et l’album vient déjà de dépasser les 100 000 ventes avec la certification de disque de platine validée cette semaine.

“Le Fléau” vient d’atteindre la barre des 100 000 exemplaires vendus ce qui permet à Meugui de décrocher le disque de platine le plus rapide de cette année 2020 en seulement 22 jours rappelant qu’il n’est pas uniquement un chanteur de Pop Urbaine mais également qu‘il est toujours l’un des meilleurs rappeurs français alors que son premier album “Subliminal” cumule aujourd’hui plus de 900 000 ventes, “Mon coeur avait avait raison“, son second opus totalise plus de 700 000 ventes et “Ceinture Noire“, son troisième projet en solo culmine à plus de 900 000 ventes.

Cet exploit avait déjà été réalisé à trois reprises en 2019 avec les albums “Destin” de Ninho, “Deux Frères” de PNL et “Etoile Vagabondes” de Nekfeu. Sur ce dernier opus Gims s’est notamment entouré des rappeurs Kaaris, Heuss l’Enfoiré, Leto, Bosh, Gazo ou encore Vald avec qui une nouvelle collaboration a été enregistrée et qu’il prépare également pour l’année prochaine un featuring inédit avec Rohff confirmé sur Instagram ainsi que le retour de son groupe la Sexion D’Assaut et encore une réédition de son album “Le Fléau”.