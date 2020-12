Patrice Quarteron aurait accusé Maes de s’être fait frapper par un pote de Kaaris, il répond

Patrice Quarteron s’est-il attaqué à Maes ?

Alors qu’il devrait figurer sur le prochain album de Booba intitulé “Ultra” pour troisième collaboration entre eux après le succès de Blanche et Madrina, le rappeur Sevranais arait été récemment pris à partie sur les réseaux sociaux par le boxeur français, Patrice Quarteron qui est également en clash avec B2O depuis plusieurs années.

Quarteron rétablit la vérité sur cette affaire

Maes qui vient de dévoiler le clip du morceau “Riina Toto” avec 13 Block a connu une année 2020 pleine de succès en étant notamment le deuxième artiste le plus récompensé en France avec enchainant les certifications lui permettant d’être également l’un des plus gros vendeurs avec son album “Les Derniers Salopards” uniquement deux autres rappeurs ont fait mieux que lui avec les ventes des albums, Jul et Ninho mais il a été récemment interpellé par un message de Patrice Quarteron.

En effet sur une publication du compte Instagram du rappeur de Sevran pour annoncer la mise en ligne du clip “Riina Toto”, le compte du boxeur Champion du monde IKF dans la catégorie des poids lourds en 2008 s’est attaqué à l’artiste avec le commentaire “Maes s’est mangé une barre de fer au franprix de rougemont sur le parking par le pote à Kaaris”, une étonnante révélation alors que Maes avait réagi cet été sur l’absence de Riska pour le projet d’une compilation 100% Sevran avec uniquement des artistes de la ville du 93 et sur le fait de savoir qui “avait mis la lumière sur Sevran”, “On t’a jamais vu dans la stup, ni dans les “travaux” avait-il réagi à l’époque.

“Même moi j’étais pas au courant” a répondu Maes en prenant ce commentaire de Patrice Quarteron avec humour tout en ajoutant plusieurs émojis mort de rire, ce dernier a ensuite affiché la conversation sur sa page Instagram avec la légende, “Le suceur officiel de maxiblarf ma bloqué #rebeu en plastique”, “maxiblarf” est le surnom donné par le boxeur à Booba à qui il adresse fréquemment des messages virulents, une provocation sur laquelle l’athlète français s’est ensuite expliqué dans une vidéo en révélant que son compte a été piraté et que son identité a été usurpée pour mettre fin à cette affaire.